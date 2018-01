Portal com dicas de viagem é a novidade da quarta temporada do ‘Porta Afora’

Entrevistas acontecem na sala de estar de Fábio Porchat Foto: Reprodução de 'Porta Afora' (2018)

O programa de viagens Porta Afora está com temporada nova. Fábio Porchat e Rosana Hermann voltam no dia 17 de janeiro com novos convidados, conhecidos ou não, para contarem suas histórias de viagens e também dar dicas para quem tem o espírito aventureiro.

A nova temporada, por enquanto, será publicada no YouTube. O canal Multishow, que exibiu as anteriores, não deve veicular a nova leva de episódios.

Entre os convidados da quarta temporada estão Bela Gil, Bruno de Luca e Gretchen, que vão compartilhar os melhores e os piores momentos de suas andanças pelo mundo.

A nova temporada também chega com uma novidade. Ela está acompanhada de um portal repleto de dicas e roteiros preparados pelos apresentadores para quem está planejando embarcar em uma viagem. “Uma espécie de guia vivo de viagens em que a gente vai dar dicas de roubadas e de lugares que precisam ser visitados”, resumiu Fábio.

E Rosana completou: “Com o portal, vamos conversar ainda mais com as pessoas, mas sem perder nossa essência, que é falar sobre todos os tipos de turismo, com todos os tipos de turista, com mais variedade e diversidade de destinos”.