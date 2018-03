Porchat desbanca Jô Soares e Danilo Gentili e lidera com folga a audiência na madrugada

Sasha foi a primeira entrevistada de Fábio Porchat na Record Foto: Divulgação/Record

A Record, a Eyeworks e a Turner já estavam festejando em um bar em Perdizes, zona oeste de São Paulo, antes mesmo de o Programa do Porchat estrear na madrugada desta quinta-feira, à 0h15. Ao final, quando os números prévios da audiência foram computados, os brindes e abraços foram ainda mais emocionados. Fábio Porchat estreou em primeiro lugar e desbancou seus amigos - porém rivais - Jô Soares, da Globo, e Danilo Gentili, do SBT.

Conforme antecipado pelo E+, Sasha e Wesley Safadão foram os primeiros entrevistados do programa. Além de responderem a perguntas do humoristas, participaram de brincadeiras divertidas no palco. A filha de Xuxa dirigiu um Fusca, enquanto o cantor jogou futebol com a plateia.

Os números iniciais apontam uma média de 8,8 pontos na Grande São Paulo (cada número equivale a 69,4 mil domicílios), valor superior aos 6 pontos colocados como meta pela equipe da atração.

No horário em que o Programa do Porchat estava no ar, a Globo registrou 6,5, e o SBT, 4,9.

O confronto com o Programa do Jô ocorreu à 1h01, e durou apenas 14 minutos, com vitória de Porchat, que registrou 6,7 contra 4,4 neste intervalo.

Já a disputa contra o The Noite, do SBT, foi mais longa, e durou 45 minutos. Porchat obteve quase o dobro da audiência de seu adversário. O placar foi de 8,1 a 4,4 pontos.

Estes são os dados preliminares, e devem sofrer algumas alterações até que o Kantar Ibope Media divulgue os valores consolidados.