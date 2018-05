Pixar lança trailer em estilo retrô para ‘Os Incríveis 2’

A Pixar lançou novo trailer de 'Os Incríveis 2' que imita um comercial retrô dos anos 1960 Foto: YouTube/DisneyPixar

Faltando um mês para o lançamento do aguardado Os Incríveis 2, a Pixar lançou um trailer estilo retrô para o filme. Baseado nas séries de super-heróis dos anos 1960, a prévia mostra o Sr. Incrível em ação em uma espécie de comercial de bonecos de super-heróis dos anos 1960.

O novo filme vai começar imediatamente após o fim do original, de 2004, e focará na relação do Sr. Incrível com Zezé, descobrindo que seu filho mais novo também tem poderes. Enquanto isso, a Mulher-Elástica terá um novo trabalho, que vai distanciá-la de sua família.

A Pixar também vai introduzir novos personagens na trama, como Winston e Evelyn Deavor, que, por conta dos acontecimentos do primeiro filme, vão começar um lobby para acabar com as leis que proíbem os heróis.

Veja abaixo o trailer.