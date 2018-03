Pikachu não é mais o pokémon preferido entre os fãs

Personagem deixou de ser o preferido da série Pokémon Foto: Reprodução

A época em que haviam apenas 150 pokémons e Pikachu era disparadamente o mais querido entre os fãs da série já faz parte do passado. Os produtores do próximo filme da franquia realizaram uma pesquisa no Japão para definir quais os personagens preferidos pelos fãs da série, entre os 720 existentes.

Para surpresa geral, o ratinho amarelo ficou apenas na 4ª posição, atrás de nomes surgidos nos jogos mais recentes, e menos conhecidos do público em geral, como Arceus e Greninja. Em 3º colocado veio Mew, que protagonizou o primeiro filme da série, lançado em 1998.

Confira os dez melhores colocados na pesquisa:

1º - Greninja

2º - Arceus

3º - Mew

4º - Pikachu

5º - Sylveon

6º - Genesect

7º - Rayquaza

8º - Zygarde

9º - Charizard

10º - Meloetta