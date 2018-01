Peter Dinklage sobre fim de 'Game of Thrones': 'Está na hora de seguir em frente'

Peter Dinklage. Foto: AFP Photo/Angela Weiss

Peter Dinklage está promovendo seu novo filme, I Think We're Alone Now, no Festival Sundace de Cinema em Utah, nos Estados Unidos. Porém, muitas pessoas querem saber mais sobre o fim de seu personagem, Tyrion Lannister, em Game of Thrones, já que a série chegará ao fim em 2019.

O ator não deu muitos detalhes sobre o fim da série, porém se mostrou satisfeito por a trama terminar ainda no auge. "É um sentimento doce e amargo ao mesmo tempo. É hora de seguir em frente, faz parte do nosso trabalho, você sabe. Você convive com pessoas incríveis por um período e depois tem que seguir em frente. Sempre parte o coração, especialmente quando você passa anos com essas pessoas", falou ele à Variety.

"Mas é hora de terminar, digo isso pela história mesmo, não apenas para nossas vidas. É a hora perfeita de acabar. Você sabe, às vezes, algumas séries duram mais tempo do que deveriam e ficam ruins", concluiu Dinklage.

VEJA TAMBÉM: Como eram alguns atores de Game of Thrones mais jovens