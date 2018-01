Pesquisa mostra que 30% dos jovens desistem do namoro ao avaliar as séries que os parceiros assistem

Foto: Reprodução/Youtube

Com o objetivo de divulgar a websérie Glued, a operadora norte-americana Xfinity encomendou uma pesquisa para identificar como seus assinantes levam a sério o apego às séries de TV.

Baseado no enredo desta sitcom, a empresa foi a fundo no perfil de seus assinantes e entrevistou 1.935 norte-americanos, com idades entre 25 e 49 anos, e identificou alguns dados curiosos.

Entre os jovens de 25 a 34 anos de idade, 30% dos entrevistados disseram ter desistido de um pretendente ou de um 'ficante' ao descobrir que as séries assistidas pelos parceiros não lhes agradavam.

Além disso, 43% dos solteiros revelaram ter levado em consideração as séries que os pretendentes assistem na hora de marcar um encontro.

A pesquisa também traz dados interessantes entre os comprometidos. De acordo com o relatório, 66% dos casais que assistem a séries juntos têm uma relação mais saudável. E se for considerado apenas o grupo de jovens de 24 a 35 anos, o índice sobe para 75%.

Mas nem tudo são flores, já que 50% dos entrevistados comprometidos admitiram 'trair' seus parceiros. Ou seja: metade dos casais que combinou acompanhar juntos uma determinada trama acabou assistindo a algum episódio escondido de seu companheiro.

A sitcom Glued mostra, de uma maneira bem-humorada, como as séries de TV favoritas de um casal pode influenciar na maneira como eles interagem um com o outro e também com as pessoas do trabalho, amigos e familiares. São seis episódios, protagonizados pelos atores John Ross Bowie (The Big Bang Theory) e Jamie Denbo (Orange Is the New Black). Assista ao trailer: