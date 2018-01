Personagens de 'Stranger Things' ganham versão em bonecos

Boneco de Eleven, protagonista da série Foto: Divulgação

Fenômeno na Netflix, na internet e por onde quer que passem, os personagens da série Stranger Things agora viraram bonequinhos da marca Funko. São onze brinquedos que personificam os principais personagens da história de suspense. A previsão é que eles comecem a ser vendidos nas lojas no início de 2017.

Para a protagonista Eleven, interpretada pela simpática Millie Bobby Brown, foram criados três miniaturas: uma careca, uma com peruca e outra com equipamento de mergulho. Já Will, personagem do Noah Schnapp, tem a versão "normal" e (cuidado com o spoiler!) o "upside down" (mundo invertido). O vilão Demagorgon também mereceu dois bonecos, em um deles ele está pronto para atacar.

A Funko traz ainda Mike (Finn Wolfhard) e seu rádio transmissor, Lucas (Caleb McLaughlin) pronto para a aventura, Dustin (Gaten Matarazzo)e Barb (Shannon Purser).

A série Stranger Things, que é considerada um dos maiores sucessos do ano na Netflix, vem recebendo várias "homenagens". Recentemente, ganhou uma versão fofa como integrantes da turma de Charlie Brown e Snoopy. Foi divulgado ainda que a trilha sonora da série será lançada em vinil e CD.