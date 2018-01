Personagens de 'Game of Thrones' 'cantam' 'I Will Survive'

Será que todos os personagens do vídeo irão sobreviver? Foto: Facebook/ GameofThronesBR

Game of Thrones é conhecida por ser uma série em que muitos personagens morrem, por isso, é irônico ver os atores 'cantando' a música I Will Survive - em português, eu vou sobreviver.

Mesmo sabendo que dificilmente todos que apareceu sobreviverão até o fim de Game of Thrones, o canal do YouTube Sung By Movies juntou falas da série para formar a música inteira. Assista ao resultado: