Pedro Damián está escolhendo jovens para formar 'novo RBD'

Novo RBD? Produtor do grupo, que acabou em 2009, está fazendo testes com jovens para uma nova banda. Foto: REUTERS/Carlos Barria

O RBD acabou em 2009, mas até hoje os fãs esperam por um reencontro do grupo mexicano. Entretanto, agora parece que essa possibilidade está ainda mais longe, porque o produtor e empresário Pedro Damián está fazendo testes com jovens para montar um novo grupo aos moldes do RBD.

Leia também: Dulce Maria confirma que foi desconvidada para casamento de Anahí

Damián foi o responsável por escolher os integrantes do RBD. Segundo o programa de TV mexicano Plan B, o produtor está escolhendo jovens cantores para integrar o novo grupo, ainda sem nome. As audições estão ocorrendo no Centro de Educação Artística da Televisa.

Ainda segundo o programa, o grupo pode também estrelar uma novela, assim como o RBD fez com Rebelde, exibida no Brasil pelo SBT.