Pedro Bial é o favorito para ocupar lugar de Jô Soares na Globo

Foto: Divulgação/Globo

A Globo vai manter o horário do talk show de Jô Soares na sua grade de programação, no entanto, sob o comando de outro apresentador.

De acordo com o colunista Daniel Castro, do site Notícias da TV, Pedro Bial é o favorito para ocupar o posto de Jô, que no final desse ano, após 16 temporadas na emissora, encerrará seu programa.

Para executivos da Globo, o horário da meia-noite e meia é muito bom para programas de entrevistas e Pedro Bial já mostrou que consegue comandar uma atração neste estilo, assim como fez quando estava à frente do Na Moral.

O único problema é que a direção não quer abrir mão de Bial no comando do Big Brother Brasil, mas sabe que apresentar um programa diário e ainda se ocupar da produção e apresentação do reality show seria uma carga de trabalho muito grande.

Outros jornalistas e atores também estão sendo sondados para comandar esse programa de entrevistas, que ainda não tem formato definido.

Quanto a Jô Soares, acredita-se que ele migrará para algum canal fechado do grupo Globo, como o GNT ou Multishow, mas nada foi decidido oficialmente.