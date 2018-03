Pedro Bial deixa o BBB e Tiago Leifert assume o comando do reality

Tiago Leifert assumirá o comando do 'BBB' a partir de 2017 Foto: João Miguel Júnior/Globo

Tiago Leifert será o novo apresentador do Big Brother Brasil, da Globo, a partir de 2017. A mudança será anunciada oficialmente pela emissora nos próximos dias, garante a colunista Keila Jimenez, do portal R7.

Após 15 anos à frente do reality show, Pedro Bial deixa o programa para comandar uma outra atração, dessa vez no horário que Jô Soares deixará vago na grade de Globo quando seu Programa do Jô sair do ar definitivamente, no final deste ano.

Para entrar no clima do BBB, Tiago deverá começar a se inteirar da dinâmica do reality já esse mês, quando as seletivas dos participantes já tiverem sido encerradas.

Acredita-se que Pedro Bial vá ganhar, assim como tanto sonha, um programa de entrevistas na Globo.

Para executivos da emissora, o horário das 0h30 é muito bom para programas de entrevistas e Pedro Bial já mostrou que consegue comandar um talk-show, como fez quando esteve no Na Moral.

Quanto a Jô Soares, acredita-se que ele migrará para algum canal fechado do grupo Globo, como por exemplo GNT ou Multishow. No entanto, nada foi decidido oficialmente.