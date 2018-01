Paula mostra o colar verdadeiro e desmascara Nice em 'Anjo Mau'

Nice e Rodrigo. Foto: Dilvulgação/Rede Globo

Paula mostra o colar verdadeiro e desmascara Nice

Segunda-feira, 11 de julho

Chegando ao Brasil, a babá volta para casa e Rodrigo a trata com carinho. Paula diz a Socorro que vai à mansão dos Medeiros dar boas-vindas à Nice. Stela repreende Simone ao vê-la agarrada com Olavinho na mansão e chama Goreti. Paula invade a mansão na hora do jantar e Nice a expulsa. Paula sai da mansão furiosa. Nice é aplaudida por todos. Tiana diz a Nice que Josias se mudou para Goiás. Paula mostra o colar verdadeiro a Nice e ameaça desmascará-la. Nice enfrenta Paula, mas se descontrola. Goreti flagra Simone na cama com Olavinho e expulsa o rapaz de sua casa. No jantar na mansão, Rodrigo pede que Nice use o colar. Para surpresa dos convidados, Paula entra na residência disfarçada de copeira e mostra a joia verdadeira.

Paula finge um desmaio no escritório e é amparada por Rodrigo

Terça-feira, 12 de julho

Nice assume que o colar de Paula é o original diante de todos. Chateado, Rodrigo questiona se existem mais mentiras entre os dois e a esposa diz que não. Simone arma um plano para dar um susto em Goreti e convida Olavinho para ir com ela para a chácara, sem avisar ninguém. Paula finge um desmaio no escritório e é amparada por Rodrigo. Nice flagra os dois e ameaça sair da vida do marido.

Rodrigo acusa Nice, Paula e Ricardo pela morte de seu pai

Quarta-feira, 13 de julho

Dora aparece e Rodrigo pede à secretária que chame uma ambulância. Paula finge que está perdendo o bebê. Rodrigo se recusa a assinar um pedido de empréstimo feito por Ciro. Paula aproveita que Ricardo e Nice estão presentes para apontar sua rival como mentora do assassinato de Eduardo. Rodrigo acusa os três pela morte de seu pai. Ricardo bebe e tenta agarrar Vivian.

Nice volta para a casa de seus pais

Quinta-feira, 14 de julho

Ao chegar em casa, Rodrigo manda Nice vestir o uniforme de babá. Ele se revolta mais ainda ao vê-la vestida e a expulsa da mansão. Teresa telefona para Stela para avisar que Paula está com hemorragia. Nice volta para a casa de seus pais. Ricardo pede para ela voltar para a mansão. Rodrigo convida Lígia para jantar. Ciro demite Ricardo da empresa por ele ter tentado violentar Vivian no escritório. Traumatizada, Vivian registra queixa na delegacia contra seu agressor. Marilu incentiva Ligia a tentar reconquistar Rodrigo já que ele está separado de Nice. Ricardo chora pedindo perdão a Vivian, mas ela não se comove.

Nice se disfarça de enfermeira e consegue entrar no quarto de Paula no hospital

Sexta-feira, 15 de julho

Lígia faz de tudo para convencer Rodrigo de que a gravidez de Paula era falsa, mas ele não acredita. Bruno revela a Rui que Teresa é filha de Cida. Indignado, Rui expulsa o filho e a mulher do escritório. Stela vai à casa de Cida e encontra Teresa com a mãe. Nice se disfarça de enfermeira e consegue entrar no quarto de Paula no hospital.