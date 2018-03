Patrícia Abravanel é de novo acusada de preconceito: 'África é muito mística'

A filha de Silvio Santos já disse também que é contra dizer que é normal o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo Foto: Divulgação/SBT

Patrícia Abravanel é alvo de mais uma polêmica por causa de um posicionamento feito ao vivo. A apresentadora do SBT, filha de Silvio Santos, disse que locais onde há uma presença mística muito forte atrapalha seu desenvolvimento - ela usou os países da África como exemplo.

O parâmetro oposto para Patrícia são os Estados Unidos, que ela diz ser mais "racional". "Eu acho que a gente tem que avaliar nossa crença através dos frutos que elas nos trazem”, encerrou a apresentadora após mencionar as raízes do cristianismo protestante dos norte-americanos. A herdeira do SBT, que já havia sido criticada por declarar ser contra dizer que relacionamentos gays são normais, mais uma vez não foi perdoada pelo comentário.

Veja o vídeo abaixo: