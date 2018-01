Pastor pisa em bandeira LGBT em programa de televisão

Pastor Soto é conhecido no Chile por ser polêmico Foto: Reprodução de cena 'El Interruptor'/ Via X/ YouTube

O Pastor Javier Soto, conhecido por ser um clérigo polêmico, foi o convidado do programa El Interruptor, do canal chileno Via X, na última segunda-feira, 19. Durante a entrevista, conduzida por José Miguel Villouta, o pastor abriu uma bandeira gay para pisar em cima dela.

Villouta, que é homossexual, disse que a atitude era um desrespeito e pediu para que o pastor tirasse a bandeira do chão. "Eu sou homossexual, esse é meu programa, e pra mim isso parece uma falta de respeito."

Soto respondeu que era apenas um pano, não dizia respeito ao apresentador e que não era uma ofensa. Villouta, no entanto, não abriu mão e disse que toda a equipe estava ofendida.

A diretora do canal, então, entrou no programa, ao vivo, para pedir, mais uma vez, que o pastor tirasse a bandeira do chão. "Te convidamos com todo o carinho e, para mim, parece ofensivo o que está fazendo. Assim, queremos pedir que, se vai continuar conosco, que respeite nossa casa", pediu.

O pastor se recusou a tirar e disse que não faria o programa, levantou e saiu do estúdio.

Assista ao momento: