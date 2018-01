Participantes de 'The Voice Kids' conquistam público com fofura e maturidade; veja os memes

Um dos participantes foi comparado ao cantor Júnior Foto: Reprodução/ Twitter

Segunda temporada 'The Voice Kids' estreia neste domingo, 8, com 13 crianças se apresentando na fase de audição às cegas para os técnicos Carlinhos Brown, Ivete Sangalo e Victor & Leo. O programa da Globo emocionou os internautas e entrou para os assuntos mais comentados do Twitter.

A desenvoltura das crianças que cantam muito bem, inclusive, em inglês, e conversam desinibidas com os jurados deixou os adultos on-line depressivos ao comparar o que faziam quando tinham a mesma idade dos concorrentes do 'The Voice Kids'.

Outros aspectos do programa que repercutiram foram os jurados e a participação de Franciele Fernanda - a garota já é conhecida do público, pois se tornou meme após apresentação no programa do Raul Gil.

Veja as melhores reações ao 'The Voice Kids' deste domingo:

se a música acabasse e ngm tivesse virado pra mim eu ia me jogar no chão começar a chorar essas crianças são mto maduras #TheVoiceKids — arizona (@Rafaelahlw) 8 de janeiro de 2017

- música não mas escrevo histórias e poemas trouxe meu livro poderia ser um adulto de 49 mas é uma criança de 12 perplecto. #TheVoiceKids — Gui (@Aguinaldinho) 8 de janeiro de 2017

"Como vc se chama?" Como não viraram eu falava "Não interessa" e saía do palco. #TheVoiceKids — Sérgio Santos (@ZAMENZA) 8 de janeiro de 2017

Eu fico vendo essas crianças #TheVoiceKids tocando monte de instrumentos e eu não sei nem tocar a minha vida direito — x-yago (@twerkyago) 8 de janeiro de 2017

começou a cantar com 2 anos, nessa idade eu nem sabia falar direito #TheVoiceKids — cleytu (@cleytu) 8 de janeiro de 2017

Quando você inventa desculpas pra não sair e a pessoa fica dando solução pra cada coisa que vc fala #TheVoiceKids pic.twitter.com/N2boZvPRUE — Smile (@smiile) 8 de janeiro de 2017

A carinha é fofa e parece ser tímida Nem parece que no fundo é roqueira trevosa #TheVoiceKids pic.twitter.com/M8GidPXNyy — Twittei (@_Twittei_) 8 de janeiro de 2017

Não entendi pq ta passando propaganda da panificadora alfa no #thevoicekids pic.twitter.com/VRYsFvI8jS — Smile (@smiile) 8 de janeiro de 2017

EU AINDA ESTOU CHOCADO QUE A PRIMEIRA PARTICIPANTE DO #TheVoiceKids É A MENINA DO MEME ABANDONADA POR VOCÊ pic.twitter.com/kslpyS9v9b — cleytu (@cleytu) 8 de janeiro de 2017