Participante do 'The Voice Kids' canta 'Trem Bala' e internet reage emocionada

Mariana de Medeiros no 'The Voice Kids' Foto: Globo/Isabella Pinheiro

O programa The Voice Kids costuma ser um dos assuntos mais comentados no Twitter sempre que passa na televisão.

Neste domingo, 19, não foi diferente. Além da torcida dos 'tuiteiros' para que as garotas do time de Ivete Sangalo formassem uma girlband, a rede social pirou quando a participante Mariana de Medeiros cantou Trem Bala.

O sucesso de Ana Vilela emocoinou pela letra, mas a garota foi eliminada do programa. Para curtir a última apresentação da garota no The Voice Kids, clique aqui.

Veja algumas reações no Twitter:

"Segura teu filho no colo, sorria e abrace seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem bala parceiro..."#TheVoiceKids pic.twitter.com/CUfjZfWeuc — matheus 24% (@strangermatheus) March 19, 2017