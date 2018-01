Participante do 'MasterChef' revela ser pai do filho de duas amigas homossexuais

Victor Vieira revelou durante o programa que é pai do filho de duas amigas homossexuais Foto: Carlos Reinis/Band

No episódio do MasterChef da última terça-feira, 25, Victor Vieira, publicitário por formação, revelou que é pai do filho de um casal de amigas homossexuais.

O cozinheiro contou que mora há cinco anos em Xangai, na China, mas que se considera um cidadão do mundo. "Um dos grandes reflexos de viver essa vida internacional é ter tido um filho, lindo, que tem um ano e ele tem quatro nacionalidades: metade brasileiro, 1/4 japonês, 1/4 americano, made in China (feito na China)", afirmou Victor.

Mas a parte que mais emocionou os espectadores foi quando ele explicou que a criança é dele e duas amigas homossexuais. "Eu tive esse filho com um casal de amigas gays e hoje a gente é uma família moderna e feliz", revelou o cozinheiro.

Veja a declaração do cozinheiro:

Confira abaixo algumas publicações de Victor e a repercussão da notícia nas redes sociais:

This is what a Chinese-Japanese-Brazilian-American baby looks like. ❤️ Uma publicação compartilhada por vieira_victor (@vieira_victor) em Mar 4, 2017 às 6:39 PST

Legenda: Essa é uma criança chinesa-japonesa-brasileira e americana.

@MChefVictorV Lindo vce com seu filho e suas amigas. Te amo ❤️❤️❤️❤️ — Lucas Mendes (@mendeslukiinhas) 26 de abril de 2017