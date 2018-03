Paródia humorística ironiza hamburgueria gourmet 'Zebeleo' e cria ‘Kibeléo’

'Kiberia gourmet' é 'inovação no conceito de quibe', diz o vídeo Foto: Reprodução

A internet não perdoa. Menos de uma semana depois da polêmica em torno do financiamento coletivo criado por Zé Soares, Bel Pesce e Leonardo Young para abrir uma hamburgueria gourmet em São Paulo, o canal Yo Ban Boo no Youtube lançou uma paródia bem-humorada do Zebeleo.

O restaurante fictício se chama ‘Kibeléo’, a primeira ‘kiberia gourmet’ do Brasil, diz o vídeo. “Já compramos o terreno, reformamos a casa, contratamos o sous-chef, os cozinheiros por um ano, os garçons, couvert, já compramos o terreno do lado para transformar em estacionamento, já temos manobrista para o estacionamento (...)”, afirmam os atores - uma referência às criticas aos três empreendedores do Zebeleo, jovens de classe média alta que, em tese, não precisariam de doações.

Depois das criticas, Young, vencedor da terceira temporada do MasterChef Brasil, postou uma foto em seu Instagram para informar que o pedido de financiamento tinha sido repensado.

Veja a paródia: