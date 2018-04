Para evitar spoilers, elenco de 'Vingadores' recebeu roteiros falsos

Cena de 'Vingadores: Guerra Infinita', da Marvel. Foto: YouTube/Marvel Entertainment

Com o vasto mundo da internet, é bem difícil evitar spoilers dos filmes e séries que você ainda não viu - e há quem leve isso muito a sério. Para Vingadores: Guerra Infinita, a preocupação de que qualquer detalhe vazasse era tão grande que o próprio elenco recebeu informações falsas por segurança.

Paul Bettany, que interpreta o personagem Visão, disse ao Hey U Guys que ele e outros atores receberam o enredo com pontos falsos e cenas que nunca foram gravadas.

"O segredo em torno desse filme se estendeu, dessa vez, ao elenco. Sério, foi maluco. Nós lemos roteiros que eram falsos e, em seguida, eles tinham reviravoltas falsas e cenas que nunca foram filmadas e você conversava com o diretor e ele dizia 'todas essas coisas no final? Não acontece'", contou.

Atores como Tom Hiddleston, Tom Holland e Benedict Cumberbatch revelaram recentemente que não assistiram ao filme completo e terão de esperar até a estreia mundial, em Los Angeles, no próximo dia 23.

Mas isso não significa que os atores estão em turnê falando do filme à imprensa sem saber de tudo isso. Uma vez que os diretores falaram sobre isso com Bettany, eles provavelmente fizeram o mesmo com os demais do elenco, ainda mais que a produção foi finalizada.