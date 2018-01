Paolla Oliveira confirma que será protagonista da próxima novela de Glória Perez

Foto: Divulgação

Ainda falta um ano para a estreia, mas a atriz Paolla Oliveira já foi garantida pela autora Glória Perez como protagonista de sua próxima novela das nove, na Globo.

À Flor da Pele (título provisório) deve estrear em meados de abril. Antes de entrar no ar, o público verá Velho Chico (que está longe de acabar) e A Lei do Amor, novela que marcará a estreia de Maria Adelaide Amaral no horário nobre da emissora.

"Não estou fazendo nenhuma preparação para a personagem. Parece que é uma policial, uma mulher lutadora. Mais uma vez uma coisa nova na minha carreira. Vai ser bom", disse a atriz Paolla Oliveira.

Atualmente, a atriz está em cartaz nos cinemas com o filme Em Nome da Lei, na pele de Alice, uma promotora de Justiça. Durante o evento de lançamento do longa, ela falou ao E+ sobre a expectativa por seu próximo trabalho na TV.

"Acho a Gloria incrível, é uma pessoa que tem convicção no que faz. Ela sabe conquistar o público. Tenho certeza de que ela fará mais um grande trabalho na TV. Ela cria personagens femininos incríveis. Sou fã", concluiu.

Desta vez, Glória Perez não promoverá o intercâmbio entre o Brasil e algum outro país exótico, como fez em O Clone, Caminho das Índias e Salve Jorge. Além de Paolla Oliveira, a novela terá outras três protagonistas: Ísis Valverde, Débora Falabella e mais uma atriz, ainda a ser definida.

A história abordará diversos temas sensíveis, entre eles a transexualidade. Para isso, a autora e sua equipe estão em busca de transexuais talentosos que tenham condições de encarar um personagem no horário nobre da Globo.

