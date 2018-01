Paloma Bernardi 'solta os cachorros' em repórter ao ser questionada sobre ciúmes

Luana Monalisa entrevistou Paloma Bernardi para o 'TV Fama' Foto: Luana Monalisa/Divulgação

Já faz uns dias que o episódio ocorreu, mas só agora o E+ teve acesso aos bastidores da entrevista que a atriz Paloma Bernardi cedeu ao TV Fama, da RedeTV!, no dia 17 de novembro.

Na ocasião, a repórter Luana Monalisa foi escalada para cobrir um evento de lançamento do carnaval de Salvador, promovido pela prefeitura da capital baiana, em uma casa noturna de São Paulo.

Na lista dos artistas que marcaram presença no evento estavam Klebber Toledo, Daniela Mercury, Preta Gil e a atriz Paloma Bernardi.

Abordada por Luana, Paloma se mostrou receptiva enquanto o assunto era seu trabalho na novela A Terra Prometida, da Record. Mas ficou irritadíssima quando questionada sobre sua vida pessoal.

A repórter quis saber se ela sentia muito ciúmes do namorado, o ator Thiago Martins. Neste momento, mudou o semblante e o tom de voz, e respondeu à pergunta com um "não".

Durante a entrevista, a repórter insistiu no assunto e perguntou se Paloma não via problema em Thiago se comunicar com outras mulheres através das redes sociais, e citou a arquiteta. Neste momento, a atriz 'soltou os cachorros' e se recusou a seguir com a entrevista.

A irritação tem uma explicação: meses atrás, o jornal Extra noticiou que Paloma e Thiago estavam em crise por conta da aproximação do ator com uma arquiteta paulistana, contratada para reformar sua casa.

Já com a câmera desligada, Luana foi conversar com Paloma e tentou se justificar pelas perguntas. Acabou ouvindo mais um sermão da atriz.