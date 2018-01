Pais de Sila sofrem acidente de carro em 'Sila: Prisioneira do Amor'

Pais de Sila elaboram plano para resgatar a filha

Quarta-feira, 6 de abril

Um membro da família de Boran encontra Sila no deserto e a enganam para levá-la de volta à casa de seu marido. Como já a encontraram, não é mais necessário que Azad e Narin morram por romper a tradição. Sila desce do carro e volta a fugir. Cihan tenta atirar para detê-la, mas Azad fica na frente e é baleado. Já em casa, Sila se nega a receber as ordens de sua sogra, por exemplo, não quer se vestir com a roupa que lhe indica, por isso é castigada. Os pais de Sila vão procurá-la e ela conta que não pode ir embora com eles porque está casada. Enquanto estão voltando para Istambul, os dois elaboram um plano para resgatar a filha adotiva, porém acabam sofrendo um acidente de carro.

Sila toma pastilhas descontroladamente e desmaia

Quinta-feira, 7 de abril

Sila fica devastada depois de descobrir que seus pais morreram num acidente. Boran vai com ela reconhecer os corpos e isso lhe afeta muito mais. No caminho se encontra com Burhan, seu primo, quem não quer tê-la por perto, pois pensa que ela é culpada pelo que aconteceu. Sila está muito confusa e não entende o que está acontecendo. Em seu desespero, ela toma descontroladamente algumas pastilhas e desmaia. Boran entra no quarto desesperado e tenta reanimar sua mulher.

Sila e Boran tem jantar romântico

Sexta-feira, 8 de abril

Sila sai da clínica e Boran decide cuidar dela. Ambos se aproximam muito, de fato o protagonista decide lhe comprar um vestido, aceita que ela tenha um gato e além disso lhe compra filmes para que possa se entreter. Tudo se arruína quando Emre chega para procurar Sila, ele quer levá-la com ele, mas Sila se recusa pois já aceitou sua nova realidade. Sila e Boran tem um jantar romântico, onde ela bebe demais. Ele a leva até sua cama e a coloca deitada. Os dois se olham em silêncio e acabam se beijando.

Boran e Sila discutem por ciúmes

Sábado, 9 de abril

Depois de ter estado muito perto, quase a ponto de consolidar seu casamento, os protagonista se vêem envolvidos num sem fim de discussões, que culmina numa cena de ciúmes por parte de Boran depois de descobrir que Sila tinha se reunido com Emre. Outra das situações que trouxe conflitos a este casal é a constante lembrança da ex-esposa de Boran.