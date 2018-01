Pai de William Bonner morre; apresentador será substituído no 'JN' desta terça, 29

Foto: Reprodução/Globo

O pai do jornalista e apresentador William Bonner morreu nesta terça-feira, 29. Bonner será substituído no Jornal Nacional por Heraldo Pereira. A informação foi confirmada pela Rede Globo.

Na bancada, estará também Giulianna Morrone, que cobre as férias de Renata Vasconcellos. Galvão Bueno também vai participar do JN para falar sobre a tragédia com o avião em que estava grande parte da equipe da Chapecoense.