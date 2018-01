Páginas oficiais de Marcos fazem campanha pela saída de Emilly do 'BBB17' 

Participante foi colocada no paredão pelos participantes da casa Foto: Globo/Paulo Belote

Parece que as pessoas próximas a Marcos Harter, participante da 17ª edição do Big Brother Brasil, não gostam do relacionamento do médico dentro da casa. Ele e Emilly têm chamado atenção do público e dos participantes pelas brigas e altos e baixos que vivem.

No último domingo, 5, a participante foi colocada no paredão pelos companheiros de BBB. A saída está entre ela, Pedro e Marinalva. As pessoas que administram as redes sociais de Marcos estão organizando uma campanha para eliminar a namorada dele do programa.

Logo que a participante foi anunciada no paredão, os perfis de Marcos no Facebook e no Twitter começaram a divulgar imagens que pedem 'Fora Emilly' e também organizam mutirões para os fãs dele votarem na jovem.

"Precisamos defender o Marcos NO JOGO! Se for para eles terem um relacionamento aqui fora, eles decidirão!", escreveu o adminitrador de seu Facebook. "Mas para o jogo, temos que ter em mente que este é um jogo INDIVIDUAL, apenas uma pessoa irá vencer! Assim sendo, seremos #ForaEmillly."

Fãs da dupla sertaneja Henrique e Juliano apoiam a campanha para eliminar Emilly do programa. No Twitter, eles se organizam para votar nela, que é ex-namorada de Juliano.