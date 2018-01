Padre Fábio de Melo 'tieta' elenco de 'Carinha de Anjo' em sua estreia como ator

É a primeira participação do padre em novelas Foto: https://www.instagram.com/pefabiodemelo/

Padre Fábio de Melo fará uma participação na novela 'Carinha de Anjo', do SBT. As gravações ocorreram na segunda e terça-feira, 20 e 21. Em seu Instagram, o padre compartilhou fotos com vários atores do elenco.

Na foto com a atriz Karin Hils, Fábio de Melo revelou que em sua participação, além de interpretar, ele também vai cantar na novela. Em outra foto, o padre agradeceu pelo carinho e respeito com o qual foi recebido.

Foi com @karinhils , esta grande artista que eu cantei a música "Nas asas do Senhor", cena da novela "Carinha de anjo" Agradeço a toda a equipe que me proporcionou ser eu mesmo nessa trama tão bonita direcionada ao público infantil. A post shared by pefabiodemelo (@pefabiodemelo) on Mar 21, 2017 at 11:24am PDT