Balaque quer ajudar Moisés a conquistar Canaã em 'Os Dez Mandamentos'

Balaque diz a Moisés que gostaria de ajudá-lo a conquistar Canaã​

Segunda-feira, 9 de maio

Balaque se apresenta a Moisés e diz que veio com Betânia para uma visita de cortesia. Moisés se mostra feliz em rever a cunhada e pede que avisem Zípora. Oren fica surpreso quando Balaão conta que Balaque foi visitar Moisés. Datã avisa Safira que vai arrumar outra mulher para lhe dar filhos. Miriã se preocupa com a presença do rei no acampamento. Abiú reclama com Nadabe que Josué não trabalha e só fiscaliza o tabernáculo. Arão não gosta e repreende os filhos. Calebe avisa a todos que Balaque está no acampamento. Zípora, Betânia e as demais irmãs se abraçam emocionadas. Betânia apresenta Balaque para as irmãs. Moisés questiona sobre Adira e os filhos e quer saber o que aconteceu com Jetro também. Betânia conta para as irmãs que os sobrinhos estão vivos e todas comemoram. Zípora pergunta por Adira e ela conta que a irmã foi sequestrada e ninguém sabe seu paradeiro. A mulher de Moisés questiona sobre a filha que Betânia teve e pergunta porque a irmã nunca contou nada para elas. Balaque finge emoção e diz que Jetro e Menahem morreram em uma invasão do palácio e não sabe porque Adira fugiu. Moisés assente, ainda intrigado. O líder confidencia a Arão que não confia no rei. Zur e Corá preocupados com a chegada do rei Balaque no acampamento. Elda recebe Oren. O general diz que quer selar a paz depois de ter conquistado parte das terras de Moabe. A rainha questiona sobre o real motivo da visita e ele diz que veio falar sobre Natan, o servo manco de Jetro, para surpresa de Balaão. Betânia explica as irmãs sobre a filha que teve com Balaão e que achou que a criança tinha sido sacrificada a deusa Baal, para espanto geral. Oren conta que Natan apareceu muito machucado em Hesbom e acusa o rei Balaque de mandar matar Jetro e Menahem. Balaão e Elda tentam disfarçar o espanto e a rainha diz que foi uma fatalidade. Betânia conta as irmãs que a criança a tem uma marca de nascença nas costas. Zípora diz que Betânia não precisava ter se casado com Balaque e que Moisés poderia ter ajudado. Yarin comenta que simpatizou com o rei e Ana adverte que não se deve levar pelas aparências. Joana e Noemi se espantam ao saber da prática de jogar crianças na fogueira. Zur tenta sondar Moisés sobre a visita de e fica preocupado. Joquebede e Miriã são apresentadas a Betânia. Gahiji e Chibale incentivam Simut a pedir logo a mão de Jerusa em casamento. Balaão conta a Oren sobre o plano dos hebreus de tomarem as terras de Canaã. O general pede para ver os sobrinhos de Moisés e a rainha diz que foram enviados para estudar na cidade de Mispa. Zur diz a Corá que precisa falar com Balaque a sós. Ele quer pedir pra ir embora do acampamento. Corá pergunta sobre o casamento e o forasteiro diz que já se divertiu com Jaque. Oren diz que se o rei tentar pegar as terras de volta, não hesitará em levar Natan ao encontro de Moisés. Dorcas enfrente Rishon para defender Adira e ameaça sair de casa. Betânia pede a Balaque para ficarem até o casamento de Jaque e Zur. Balaque chega com Betânia e são recebidos por Moisés e família para a ceia. Moisés e Zípora contam que é o maná que Deus envia todos os dias. Balaque fica impressionado. Elda diz a Balaão que não gostou da visita de Oren. O feiticeiro adverte que ele tem informações importantes para desencadear uma guerra sangrenta. Balaque diz a Moisés que gostaria de ajudá-lo a conquistar Canaã. Ele diz que só precisa da ajuda de Deus para conquistar a terra prometida. Balaque segura a irritação e pergunta se entendeu direito que os hebreus irão atacá-los.

Jerusa aceita o pedido de casamento de Simut​

Terça-feira, 10 de maio

Moisés diz que só terá confronto se for contestada a posse de Canaã, terra que foi comprada por Abraão e Jacó, seus antepassados. Balaque lembra que isso foi há muitos anos. Betânia conversa com as irmãs, que perguntam sobre a vida no palácio. Zur ouve atento. Yarin e Noemi olham para Quenaz e Calebe, apaixonadas. Arão e Hur se preocupam com o rumo da conversa do rei com Moisés. Datã olha interessado para Ada. Safira percebe e se entristece. Abigail e Leila encorajam Simut a ir atrás de Jerusa. Zur diz a Corá que a conversa pode acabar mal porque Balaque não aceita ser contrariado. Natan diz que está ansioso por notícias de Oren. Siloé e Lemuel contam que a terra que eles habitam foi um dia do reino de Moabe e conquistada pelos amorreus, por isso Balaque e o rei Seom são inimigos. Lemuel avisa que a garantia do comandante para ir até as terras inimigas é Natan. Dorcas tenta proteger Adira de Rishon. Balaão seduz Elda e acabam se beijando. Moisés avisa que vão recuperar Canaã e Balaque pergunta quando isso vai acontecer. O líder questiona sobre os restos mortais de seu sogro e sobre as terras em Midiã. Jerusa aceita o pedido de casamento de Simut e os dois se beijam. Balaão e Elda passam a noite juntos. Todos ansiosos no acampamento para saber o resultado da conversa de Moisés e Balaque. Jerusa faz sinal para Simut falar com Moisés sobre o pedido. Zípora diz a Joquebede que está preocupada com Betânia. Adira conta para Talita que Jetro morreu para protegê-la e que precisa encontrar seus filhos e irmãs. Balaque conta a Betânia sobre a conversa com Moisés e o chama de arrogante. Safira diz para Datã olhando para a irmã de Zípora e ele diz que ficou sim, porque enquanto ela não lhe der um filho, vai continuar procurando outra esposa. Miriã é consolada por Joquebede enquanto Hur sente falta de Miriã. Jerusa e Jaque felizes com o pedido de casamento de seus respectivos. Ada diz que vai pedir para Betânia lhe ensinar alguns truques de quando era sacerdotisa. Damarina comenta que a irmã está com um olhar triste. Zur entra escondido na tenda de Balaque. Ele conta que não conseguiu nada de valor ainda e confirma que os hebreus confiam no Deus deles para superar qualquer obstáculo. Betânia acorda de madrugada e vê Zur e Balaque conversando. O irmão de Elda pede permissão para voltar a Moabe. Balaque pergunta sobre o casamento e ele afirma que pretende ir embora logo porque já dormiu com Jaque. Betânia escuta tudo horrorizada. Balaque percebe algo errado ao ouvir o jarro de água cair no chão. O rei ameaça matar os sobrinhos de Betânia caso ela conte que Zur é um espião. Os hebreus colhem o maná. Jerusa e Damarina comentam com Jaque que Aoliabe é apaixonado pela irmã, mas ela diz que são apenas amigos. O rei tenta fazer as pazes com Betânia. Eles se deparam com o maná que cai do céu e ficam maravilhados. Neste momento, Balaque entende o poder que terá que enfrentar e se sente impotente. Betânia se despede das irmãs, mas se controla para não contar tudo para Jaque. Zur fica de longe observando. Zípora reúne as irmãs na tenda e conta que o rei vai mandar os ossos de Jetro. Betânia fica incomodada, pois sabe que os restos mortais de seu pai não estão em Moabe. Elas começam a se despedir e Jaque diz que gostaria muito que a irmã ficasse para seu casamento. Betânia, então, anuncia para as irmãs que tem algo a dizer.

Safira encontra uma sacola com moedas de ouro​

Quarta-feira, 11 de maio

Betânia emocionada disfarça e diz que estava com muitas saudades das irmãs. Ela pede que Jaque e as demais tomem cuidado e se despede. Moisés avisa que quando chegar a hora irá conversar pessoalmente com o rei Balaque. Balaão tenta cortejar a rainha depois de passar a noite com ela, mas Elda é fria. Todos se despedem do rei e da comitiva. Com tom irônico, Zur se aproxima com Jaque e diz a Betânia que cuidará muito bem de sua irmã. Safira encontra uma sacola com moedas de ouro na tenda e vai tirar satisfações com Datã. Moisés se mostra aliviado com a partida de Balaque. Arão diz que ele foi muito esperto em se casar com a irmã de Zípora. Os filhos de Arão se orgulham do trabalho no tabernáculo. Zur avisa Corá e Datã que vai desobedecer a ordem do rei porque precisa voltar para Moabe. Zípora diz a Joquebede que não acredita na felicidade de Betânia e que está preocupada com a educação dos sobrinhos longe da família. Balaque é recebido na sala do trono por Elda. Ele conta que Zur quase colocou tudo a perder e a rainha se preocupa. Betânia pergunta para Emma sobre seus sobrinhos e a dama conta que eles já foram enviados a Mispa. Ela lamenta ficar longe de Abner e Haya. Rishon vende as peças feitas por Adira no mercado. Oren passa pela rua do comércio e compra algumas peças. Elda curiosa em saber sobre os hábitos dos hebreus e Balaque conta que viu o pão cair do céu para espanto de Balaão. Betânia se abre com Emma e diz que conheceu Zur no acampamento. Emma conta que ele e Tanya tiveram um caso, mas a rainha descobriu e mandou que se afastassem. Oren conta a Seom sobre sua visita a Moabe e diz que Balaão confirmou tudo que Natan falou. O rei prevê que eles devem usar o servo para persuadir Moisés. Balaão conta a Balaque que Oren e o rei Seom encontraram Natan, e que o rapaz contou toda a história de Jetro e família. Josué diz a Ana que está construindo uma tenda só para eles. Oren conta a Natan que Betânia se casou com Balaque e que as crianças foram encontradas no deserto. O servo fica aliviado. Elda provoca Betânia sobre Jaque e Zur. Betânia cobra de Balaão a ajuda para procurar por sua filha. Zípora pede que Moisés mande homens procurar por Adira. No harém, Betânia tenta ver se Emma tem a marca de nascença nas costas. Emma acorda, assustada. Ada entra na tenda de Josué fica nua e tenta seduzi-lo. Josué manda que ela vá embora. Num momento de ira, Ada rasga o roupão e sai da tenda gritando que foi atacada por Josué. Nadabe, Abiú e Eldade perplexos com a cena.

Jaque conta a Zur que está grávida​

Quinta-feira, 12 de maio

Josué olha pasmo para Ada, que continua com a farsa na frente de todos. Nadabe e Abiú o questionam e ele diz que ela é louca. Eldade aconselha Josué a ir logo falar com Moisés.

Ada diz para as irmãs que Josué a atacou, mas ninguém acredita. Moisés diz a Josué que o sobrinho tem sua total confiança. Zípora fica enfurecida com a história de Ada e dá uma surra na irmã. As irmãs escutam os gritos de Ada. Emma mostra que não tem marca de nascença e deixa Betânia frustrada. Jaque conta que Ada aprontou com Josué e Ana dá apoio ao noivo.

Natan está com Oren na rua do comércio e procuram por Adira. O mercador avisa Rishon.

Betânia conta para Balaão que confirmou que Emma não é sua filha e cobra ajuda.

Adira presenteia Talita com um vestido novo e percebe a marca de nascença em sua coxa.

Zípora desabafa com Joquebede sobre Ada. Os noivos trabalham na Hupá. Aoliabe fica enciumado. Jaque e Jerusa felizes provando os vestidos. Miriã observa triste. Jaque diz a Damarina que acha que está grávida. A irmã a aconselha a contar para Zur. Arão orgulhoso de Josué. Jaque conta a Zur que está grávida. Ele finge carinho e diz que se casam no dia seguinte, por isso não há o que temer. Simut faz novas poesias para a Jerusa. Zur conta a Corá que Jaque está grávida e pede ajuda para fugir. Natan desabafa com Lemuel e diz que precisa chegar ao acampamento e avisar Moisés sobre os planos do rei Seom. Tanya está emburrada e a rainha pergunta se é por causa de Zur. Ela assente. Zur se despede de Corá e pede que ele faça conforme o combinado. Enquanto isso, Arão e Moisés recebem os convidados dos casamentos. Simut e Gahiji ansiosos a espera da cerimônia. Zípora olha emocionada para as irmãs vestidas de noiva e também faz as pazes com Ada. Os convidados chegam ao casamento. Yarin e Quenaz trocam olhares. Tales olha para Yarin e se encanta, sem ser percebido. Corá se aproxima de Moisés e conta que Zur sumiu e que a tenda está vazia.

Betânia manda Balaão procurar sua filha

Sexta-feira, 13 de maio

Moisés chocado com a informação pede que Arão e os filhos façam buscas ao redor do acampamento, sem alarde. Zípora, Damarina e Ada ajudam Jaque a se arrumar e depois tentam que Jerusa caiba no vestido. Simut, muito nervoso, é ajudado por Gahiji. Miriã chora muito e é amparada por Joquebede. A mãe diz que ainda há tempo de ser feliz e Miriã sai correndo. Josué se arruma para o casamento e diz a Calebe que espera por aquele dia desde a primeira vez que viu Ana. Leila radiante e agradecida a Deus. Moisés conta para Josué sobre a fuga de Zur. As pessoas olham, desconfiadas, sabendo que algo sério aconteceu. O rei diz a Elda que Zur pode colocar tudo a perder com seu jeito impulsivo, e se acontecer dele abandonar o casamento e Moisés descobrir que ele é um espião, a guerra será inevitável. Natan, quase recuperado, arruma suas coisas para ir embora da cidade dos amorreus. Ele avisa Lemuel e Siloé que não pode mais esperar. O servo de Oren diz que ele não vai a lugar nenhum sem antes falar com o comandante. Miriã encontra com Hur, que está andando em um local mais afastado. Ela pede perdão ao joalheiro, que corresponde com um beijo. Corá e Arão dizem para Moisés que Zur não foi encontrado. Josué chega ali e pergunta se os casamentos serão adiados. Bezalel conta a Aoliabe que Zur sumiu. Seom diz a Oren que ele deve manter Natan em Hesbom, pois é a arma que eles possuem contra os moabitas. Ana, impaciente, com o atraso no casamento. Betânia enfrenta Balaão e diz que se ele não procurar logo por sua filha, vai contar ao rei tudo sobre seus planos. Moisés pede a Zípora que dê a notícia para Jaque. Miriã chega com Hur, toda feliz, para se juntar aos outros noivos. Todos comemoram e Miriã começa a se preparar como noiva. Joquebede ajuda a filha. Aoliabe lamenta para Bezalel que Jaque deve estar arrasada. Zípora chega a tenda das irmãs, muito sentida, e conta a Jaque que Zur fugiu. Ela não aguenta a emoção e desmaia. Balaão diz a Betânia que se ela revelar algo ao rei, os dois serão mortos. Aoliabe vai atrás de Jaque. Betânia conta a Elda que teve uma filha na época que era sacerdotisa e não teve coragem de sacrifica-la. A rainha diz que Balaque precisa saber da história. Jaque ainda imóvel, tentando absorver a notícia que seu noivo fugiu. As irmã a consolam e Zípora diz que os demais casamentos vão acontecer. Damarina fica a sós com Jaque e ela se desespera, pergunta o que será dela e de seu filho. Os convidados já estão no local e alguns comentam o sumiço de Zur. Aoliabe entra apressado na tenda e pede para Damarina deixá-lo a sós com Jaque. Ele se declara, diz que sabe que não é o melhor momento, mas que pode assumi-la e se casar com ela naquele mesmo dia. Jaque conta que não o merece e diz que está grávida de Zur. Miriã está radiante e pronta para casar. Jaque pede que Aoliabe não comente com ninguém. Ele garante que assume a criança e pede que eles se casem naquele dia, para que ninguém saiba de nada. Jaque, emocionada, aceita. Balaque não gosta de saber que Betânia e Balaão esconderam o assunto de sua filha e pergunta quem é o pai. Zípora entra no quarto com as irmãs e se depara com Aoliabe de mãos dadas com Jaque, os dois sorrindo. Ele avisa que pretende se casar com Jaque. Moisés diz a Aoliabe que ele é um homem de coragem e concorda com o matrimônio. As noivas começam a entrar, os noivos já posicionados. Surpresa entre os convidados ao perceberem a troca de maridos de Jaque. Aoliabe olha apaixonado para Jaque, que está sem graça. Moisés inicia a cerimônia.