Balaão ameaça Betânia usando sua filha em 'Os Dez Mandamentos'

Balaão ameaça Betânia usando sua filha

Segunda-feira, 25 de abril

Natan consegue ficar de joelhos e busca forças para continuar. Corá leva os filhos de Adira para o palácio do rei Balaque. Hur pede Miriã em casamento. Ela se irrita porque acha que o joalheiro foi forçado por Moisés. Rishon ataca Adira dentro de casa. Dorcas e Talita chegam e ele vai embora. Natan se desespera quando volta à caverna e percebe que as crianças não estão mais por lá. Diante do rei e da rainha, Corá apresenta as crianças e diz que já cuidou para que o servo não incomode mais. Corá conta que Ada foi sequestrada e Balaque recompensa Corá. O rei manda esconder as crianças para que Betânia não veja os sobrinhos. Balaão sugere que Betânia seja gentil com o rei. Caso contrário, ele não vai contar sobre sua filha. Miriã recusa o pedido de Hur. Balaão ordena que os sobrinhos de Betânia sejam entregues aos sacerdotes para sacrifício a Baal. Betânia encontra Haya e Abner pelo palácio. Eles se abraçam, emocionados. Elda avisa a Balaque que Betânia encontrou as crianças e que eles não poderão mais ser sacrificados. Arão orienta os filhos sobre a arca da aliança e Abiú o trata mal. Tales chega para trabalhar com Abirão. Radina fica triste ao ouvir de Deborah que Hur pediu a mão de Miriã em casamento. Joquebede diz a Miriã que Deus está lhe dando uma nova chance de ser feliz. Abner conta a Betânia que Adira foi sequestrada e que e Jetro e Natan estão mortos. Ada diz que não vai desistir de Josué. Ana explode e avisa que eles vão se casar assim que Josué voltar de viagem. Jaque e Jerusa estão cuidando das ovelhas quando Zur chega. Ada continua provocando Ana. Joana não se aguenta, agarra nos cabelos dela e a briga começa. Zur enrola Jaque sobre o pedido de casamento. Zípora e Joquebede lamentam a decisão de Miriã. Simut cuida de Jerusa, que está com a mão machucada, e os dois ficam próximos. Tanya desconfia quando Betânia conta sem querer que os filhos de Adira enterraram o avô. Talita avisa a Adira que logo Rishon vai querer se deitar com ela. Tanya conta para Elda sobre o que ouviu das crianças e a rainha fica desconfiada. Em Hesbom, Reino dos Amorreus: O rei Seom está com o general Oren quando um soldado entra com Natan ferido. Ele diz que o rapaz está delirando e repete que precisa ver Moisés.

Ada diz que vai se vingar de Joana e Ana​

Terça-feira, 26 de abril

Natan feriado, desmaia. Oren sugere que o rapaz seja bem cuidado porque pode ser um trunfo caso seja hebreu. Rei Seon concorda e Oren leva Natan para sua casa até ele se recuperar. Elda conta a Balaão que os sobrinhos de Betânia estão no palácio e foram trazidos por Corá. O feiticeiro não gosta da aproximação. A rainha questiona como Jetro conseguiu fugiu com eles. Radina desabafa com Inês e conta que se encantou por Moisés no passado e que hoje admira Hur. Ana, Yarin, Noemi e Damarina tentam separar Ada e Joana, que se engalfinham. Joana confessa para Ana que gostou de dar uma lição em Ada. Jerusa adverte que quando Zípora souber da briga vai ficar uma fera. Ada diz que vai se vingar de Joana e Ana. Betânia agradece Balaque por seus sobrinhos. Joquebede conta a Moisés que Miriã recusou o pedido de Hur. Deborah diz a Hur que Radina ficou chateada quando soube do pedido de casamento. Zípora repreende Ada e diz que ela deve mudar de atitude porque Josué e Ana vão se casar. Nadabe percebe que Abiú está quieto e provoca o irmão. Arão conversa com Abiú e afirma que nunca reparou qualquer interesse de Joana por ele. Ele também se mostra preocupado por Abiú se interessar por uma moça que é revoltada com Deus, agora que o filho é um sacerdote. Zípora conta a Moisés que Ana e Ada brigaram por Josué e que Jaque beijou Zur. Zelofeade grita por socorro quando vê Abigail com sangramento entre as pernas. Gahiji se declara para Leila. Joquebede chega para amparar Abigail, que chora desesperada. Zelofeade ora para Deus salvar o bebê e a esposa. Moisés garante ao amigo que tudo dará certo. Zípora reúne as mulheres para orar por Abigail. Zur pergunta a Abirão e Datã onde Moisés guarda as tabuletas. Elda confidencia a Balaque que está desconfiada de Balaão. O rei diz que tomará cuidado com ele. Betânia chora com saudade de Jetro. Adira dorme e Rishon entra em seu quarto. Ela acorda assustada e desesperada. Dois servos de Oren cuidam de Natan, que está delirando e chama pelas crianças. Abigail sente as dores do parto. Leila ajuda a irmã. Zur entra escondido na tenda de Moisés e pega algumas tabuletas. Moisés chega ao quarto e percebe seu baú aberto.

Josué conta a Moisés que Corá se perdeu no caminho

Quarta-feira, 27 de abril

Zur se esconde quando Moisés entra no quarto. Ele olha desconfiado para o baú aberto, mas se distrai com a chegada dos filhos, Gerson e Eliezer. Joquebede faz o parto de Abigail com ajuda de Miriã. Rishon tenta agarrar Adira, que o morde e consegue fugir. Abigail faz muito esforço e desmaia para desespero de todos. Miriã consegue reanimá-la com uma mistura de ervas. Um choro de bebê vem de dentro do quarto e Zelofeade anuncia pelo acampamento o nascimento do bebê. Abigail anuncia que é uma menina e vai se chamar Macla. Leila e Gahiji combinam manter segredo sobre o namoro. Moisés diz a Hur que lamenta o que ocorreu entre ele e sua irmã. Safira conta a Datã sobre o nascimento da filha de Abigail. O marido aproveita e diz que se ela não lhe der filhos vai arrumar outra mulher. Balaão convence Balaque de que pode apagar as lembranças ruins de Haya e Abner, para que eles possam viver felizes no palácio, ao lado de Betânia. No deserto, Corá rasga a própria roupa e mastiga ervas alucinógenas. Ele cai desacordado e é encontrado por viajantes. Quando desperta, diz que é hebreu e que foi atacado. Balaão tenta convencer Betânia a deixar que ele faça as crianças esquecerem do passado, mas ela não permite. Jaque diz a Zur que Ada contou sobre eles para Zípora e que Moisés já está sabendo também. Zur fica preocupado. Deborah e Inês contam a Radina que Miriã recusou o pedido de casamento de Hur. Zur se antecipa e procura Moisés. Ele explica que aguardava Jetro retornar ao acampamento para pedir a mão de Jaque. Arão se irrita com as provocações de Nadabe com Abiú e Hur. Zur mente bem para Moisés e diz que se apaixonou por Jaque desde o primeiro momento. Moisés resolve dar um voto de confiança para o jovem. Josué retorna ao acampamento. Moisés convida Zur para jantar e diz que quer oficializar o pedido de casamento. Josué vai à tenda de Moisés e conta que Corá não voltou com a comitiva e que se perdeu no meio do caminho. Moisés se preocupa. Zur pergunta sobre Jetro e Josué conta a Moisés que o sogro está morto e que Betânia casou com o rei.

Balaão faz hipnose nas crianças

Quinta-feira, 28 de abril

Moisés fica chocado ao saber da morte de Jetro. Elda comenta com Betânia que seria melhor as crianças passarem pelo ritual de Balaão porque estão muito traumatizadas. Nadabe enfrenta Arão e diz que aprendeu com o pai a questionar Deus. Calebe conta a Assir e Elcana que Corá se perdeu no deserto. Josué explica que Betânia se casou com o rei na esperança de encontrar uma filha que teve na época em que foi sacerdotisa. Betânia encontra Balaão e diz que autoriza o procedimento em seus sobrinhos. Talita conta para Adira que Rishon a atacou pela madrugada. Dorcas avisa que a partir daquela noite Talita vai dormir no quarto com ela. Zur conta a Jaque que Moisés concordou com o pedido de casamento. Moisés pede para ficar a sós com Zípora e começa a contar sobre o que aconteceu em Moabe. Abner e Haya são conduzidos por Tanya até Balaão. O menino resiste e tenta fugir, mas é convencido por Betânia. Gahiji e Leila se beijam escondidos. Zípora e as irmãs se abraçam aos prantos. Noemi fica interessada por Calebe. Emma tenta acalmar Betânia, preocupada com os sobrinhos. Josué conta para Arão sobre sua ida a Moabe e a desconfiança com relação ao rei. Elda explica a Tanya que depois do procedimento de Balaão, as crianças terão a memória apagada e agirão como se tivessem crescido no palácio. O feiticeiro inicia o processo e Abner pede que Deus os ajude. Bina, fora de si, se revolta por achar que Corá está morto no deserto. Balaão faz a hipnose nas crianças. Em seguida, Abner e Haya abrem os olhos como se nada tivesse acontecido. O feitiço não dá certo. Abner diz que não quer que ele entre na sua mente e sai da sala com sua irmã. Bina, Assir e Elcana correm para Corá, que está desacordado, trazido por viajantes. Abner e Haya passam correndo. Balaão conta para Balaque e Elda que não conseguiu entrar na mente das crianças e que a única explicação é a proteção do Deus de Israel. Eles ficam impressionados. O rei determina que as crianças sejam criadas longe do palácio, para evitar uma vingança deles no futuro.

Corá conta a Zur que matou Natan​

Sexta-feira, 29 de abril

Elda e Balaão concordam com a ideia do rei de mandar os sobrinhos de Betânia para outra cidade. Betânia avisa a Balaão que não vai mais admitir interferência na vida de Abner e Haya. Abner diz que não quer apagar suas lembranças mesmo as ruins. Jaque conta as irmãs que Zur pediu sua mão em casamento para Moisés. Joana e Ana chegam para prestar solidariedade e Ada pergunta se elas vieram tripudiar com seu sofrimento. Leila confidencia para Abigail que está muito feliz com Gahiji e que estão se encontrando escondidos. Oren, Siloé e Lemuel explicam para o servo de Jetro que ele está na cidade dos amorreus e que foi encontrado no deserto. Abner, revoltado, grita que o rei é um assassino. Gahiji e Simut vigiam a tenda das mulheres a espera de Leila e Jerusa. Zur acha que Corá está fingindo, quando o comparsa abre os olhos e os dois riem. Corá conta a Zur que matou Natan, mas não teve coragem de matar as crianças, então as levou para o rei Balaque. Arão desabafa com Joquebede sobre a rebeldia dos filhos, Nadabe e Abiú. Zípora e Moisés contam aos filhos que Jetro, Adira, e as crianças morreram. Oren, o general, conta a Seom, o rei, que Natan acordou, mas ainda não conseguiu saber de quem ele é servo. Rishon tenta atacar Adira quando a casa está vazia. Abigail aconselha Miriã a aceitar o pedido de Hur para não perdê-lo pra Radina. Rishon cerca Adira e ela atira uma panela com água quente em seu rosto. Aoliabe toma coragem para consolar Jaque. Zur percebe o interesse do rapaz. Josué conta a Arão que Ana aceitou seu pedido de casamento, mas vão esperar passar o luto. Zípora pergunta sobre as terras de Midiã a Moisés e ele diz que agora elas pertencem aos genros. Ela lembra a Moisés que ele e Balaque são os genros de Jetro. Corá acorda e faz cara de sofrido. Josué e Arão visitam o marido de Bina. Oren pergunta a Natan se ele conhece Moisés. Natan hesita, mas confessa que estava levando as crianças, sobrinhos de Moises, para o acampamento do líder hebreu. Oren também conta a ele que um homem chamado Corá tentou matá-lo e que eles precisam ir ao acampamento para tirar a história a limpo.

