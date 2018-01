Betânia pede que Balaque traga seus sobrinhos de volta em 'Os Dez Mandamentos'

Foto: Divulgação/Record

Betânia pede que Balaque traga seus sobrinhos de volta

Segunda-feira, 23 de maio

Zur tenta convencer Betânia e conta que sua filha está morta. Continua a festa, Miriã e Hur fazem as pazes. Betânia, desolada, conversa com Emma. Rishon conta a Dorcas que está sendo chantageado pelo mercador. Adira conversa com Talita e fala da saudade que tem dos filhos. Betânia discute furiosa com Balaão e diz que já sabe que ele mentiu sobre sua filha. Tales corteja Yarin. Corá sente inveja de Arão. Betânia conta a Balaque que Balaão mentiu sobre Adira e Jetro. Balaque sente o golpe da traição de Balaão. Betânia vira o jogo e manipula Balaque. Betânia pede ao rei que traga seus sobrinhos para perto. Bezalel e Deborah comemoram que o Tabernáculo está pronto. Bezalel sente falta do pai. Damarina diz a Nadabe que não podem ter um relacionamento apesar de se amarem. Abiú surpreende Joana e pergunta se ela é apaixonada por Arão. Safira triste acompanha a festa. Joana diz que mentiu para Abiú sobre o amor. Eleazar está preocupado com Nadabe e Abiú. Zur beija Tanya. Lemuel e Siloé comemoram a chegada do filho. Oren sonha com Adira. Simut treina com uma panela para simular que é seu filho. Abiú e Nadabe estão bêbados. Arão reprime os dois. Abiú e Nadabe vão ao tabernáculo acender incensos. As chamas crescem de repente e as labaredas atingem Nadabe e Abiú. Moisés, Arão e Eleazar assistem a tudo, horrorizados.

Nadabe e Abiú morrem queimados

Terça-feira, 24 de maio

Nadabe e Abiú estão mortos e Moisés pede para que Misael e Elzafã levem os corpos. Moisés fala para Arão, Elezar e Itamar não rasgarem as vestes, nem chorar, nem mesmo guardar luto. Isto porque ainda se encontram com o óleo da unção. Quem desobedecer poderá ser levado também à morte. Balaão fica tenso quando vê algumas manchas em sua mão e nos braços. Ele tenta esconder as manchas de Elda, mas ela vê e pede que ele se afaste por estar com lepra. Moisés conta a sua mãe, Joquebede, que Nadabe e Abiú não fizerem o que Deus ordenou e morreram. Toda a família sofre. Em outra tenda, Josué conta à Ana e Joana que Abiú faleceu. Joana se sente culpada. No tabernáculo Deus conversa com Arão e pede que não consumam vinho ou bebida forte antes de entrarem na tenda da congregação. Deus diz que este será um estatuto perpétuo entre as futuras gerações para fazer distinção entre o sagrado e o profano, entre o imundo e o limpo. E para que ensine aos filhos de Israel todos os estatutos que tem falado por intermédio de Moisés. Arão aceita e agradece pela confiança que Deus depositou nele. Balaque chama Balaão em sua sala e diz que foi traído. Balaque diz que o feiticeiro contou à Betânia sobre a morte de Menahem e a prisão do pai. Elda diz ao rei que Balaão está com lepra. Balaão diz à Betânia que vai deixar o palácio. Balão ameaça Elda e Betânia. As duas ficam preocupadas. Elda e Zur comemoram a vitória sobre Balaão. O mercador Roshom leva Adira à sala do Rei Seom. Oren também está na sala e pede que a moça levante a cabeça para ver se é a mesma pessoa. Adira levanta o rosto. Os olhos de Adira se cruzam com os de Oren. Oren se espanta ao ver que é a mesma moça por quem se apaixonou. Seom fica surpreso pela beleza da moça.

Moisés manda desmontar o acampamento

Quarta-feira, 25 de maio

Oren faz inúmeras perguntas à Adira para ter certeza que é ela a mulher que procura. Oren confirma ao Rei que a encontraram. Miriã decide ver Arão mesmo contra a vontade de sua mãe e de Zípora. Ao se encontrar com Arão, chora muito. Moisés pede que todos sejam fortes e não se contagiem com a dor de Miriã. Adira é levada aos aposentos do palácio e pede ao rei que tragam seus filhos para perto dela. O rei diz que não pode fazer isto devido a guerra com o Rei Balaque. Moisés começa os preparativos da Páscoa, isto significa um ano que saíram do Egito. Dorcas lamenta a perda de Adira e diz que precisa encontrar outra escrava para ajudá-la. Oren conta para Siloé e Lemuel que encontrou Adira. Eles lamentam que Natan não esteja mais ali. Calebe pede Noemi em casamento e ela aceita. Safira é humilhada por Ada e Datã. Eldade dá conselhos à Safira que fica mais confortada. Joana se aproxima de Arão e mostra seus sentimentos pela morte dos filhos. Arão conversa com o Joana e fala de como Deus é poderoso. Moisés faz discurso na celebração da Páscoa. Todos se reúnem e comemoram. Josué avisa Moisés que a nuvem se moveu. Moisés determina que todos desmontem o acampamento. O povo hebreu parte levando a Arca da Aliança.

Balaque leva os sobrinhos até Betânia

Quinta-feira, 26 de maio

A Arca da Aliança é levada pela multidão no deserto. Moisés e Arão conversam sobre o murmuro do povo. Corá, Datã e Abirão reclamam da situação que estão passando, culpando Moisés. Zipora diz a Joquebede que está preocupada com Moisés. Corá junto a um grupo de Hebreus resolve orar a Deus contra as ações de Moisés sobre o povo quando uma fenda se abre no céu e todos ficam tensos. Corá pede que não tenham medo, pois Deus o ouviu. Chamas de fogo caem do céu e atingem as tendas do acampamento. Moisés é avisado e corre com Arão para ver o que está acontecendo, o pânico é geral. Corá ora novamente e pede a Deus que acabe com o fogo. No desespero, o povo pede que Moisés interceda a Deus para o que fogo cesse. Balaque faz uma surpresa a Betânia e traz os sobrinhos dela, Abner e Haya. O rei é alertado que os hebreus deixaram o Sinai. Assir e Elcana tentam convencer Corá a desistir dos questionamentos e não provocar mais a Deus. Josué busca Corá e Moisés o repreende. Zipora tenta se aproximar de Miriã, mas ela não dá muita atenção a cunhada e elas discutem sob a espreita de Joquebede que ouve tudo. Zípora vai buscar água e Joquebede chama Miriã para conversar e ela reluta ouvir a mãe. Oren se preocupa com Adira e quer ajudá-la. Ela pede para recuperar os filhos Abner e Haya e diz que faz o que for preciso para tal.

O povo hebreu reclama de caminhar pelo deserto

Sexta-feira, 27 de maio

Oren nega ajuda a Adira para resgatar os filhos. Zípora comenta com as irmãs que está triste com a situação entre ela e Miriã que não se entendem. Tales e Quenaz trocam socos e pontapés por causa de Yarin. Joana aparece na porta da tenda e traz um bolo para Arão. Ele prova o bolo e conversam sobre a fé em Deus. Oren confessa a Siloé que está apaixonado por Adira. Tanya revela a Betânia que a rainha e Zur tramam contra ela. Hur e Miriã brigam e ela corre para a tenda de Joquebede, que a repreende. Hur vai até a tenda e fala duro com Miriã que fica balançada. Betânia tira satisfação com Zur. Balaque quer devolver os ossos de Jetro a Moisés, mas Elda pede que entregue ossos de um nobre qualquer. Joana fica radiante do que Arão falou dela para Inês. Zur ensina Abner a lutar com espada corretamente. Oren diz ao rei Seom que Adira insiste em rever os filhos. O povo hebreu volta a caminhar pelo deserto e reclama com Moisés que não aguentam comer maná e caminhar exaustivamente. Josué e Moisés tentam conter os ânimos enquanto Corá, Datã e Abirão incentivam a revolta cada vez mais. Moisés se afasta da multidão inconformado com a atitude dos revoltosos. Distante dali ele ergue os braços, ora e briga com Deus.