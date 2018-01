Josué pede Ana em casamento em 'Os Dez Mandamentos'

Foto:

Josué pede Ana em casamento e combinam a cerimônia na volta da viagem para Moabe​

Segunda-feira, 18 de abril

Jetro agoniza no chão. Adira se desespera e tenta alcançar o pai, mas os amorreus a seguram. Moisés e Josué intrigados com a forma com que Zur atacou Moisés. Josué questiona como Zur consegue lutar tão bem, mesmo estando sobre efeito de ervas. Bina feliz lembra da noite de amor com Corá, que estava sob efeito da erva. Assir e Elcana chegam e contam que Zur atacou Moisés. O forasteiro pergunta sobre Jetro e Moisés conta que eles foram para Moabe. Zípora conversa com as irmãs. Todas empolgadas com o casamento de Betânia. Natan estranha a demora de Jetro e Adira e vai procurar por eles acompanhado das crianças. Zur diz a Corá que ele deve se oferecer para ir a Moabe porque precisa dar um recado para a irmã. Moisés diz a Josué que está com um mau pressentimento e fica na dúvida se Josué deve seguir viagem até Moabe. As crianças encontram o avô ferido no chão e perguntam pela mãe. Adira está amarrada a carroça. Ela chora de desespero enquanto os amorreus a olham com desejo. Jetro pede que Natan leve seus netos para o acampamento dos hebreus. O pai de Adira se despede de Abner e Haya e morre. Moisés e Zípora decidem viajar para saber do paradeiro de Jetro e da família. Arão nota a tensão de Moisés. Josué pede Ana em casamento e combinam a cerimônia na volta da viagem para Moabe. Zur surpreende Jaque com um beijo. Corá se oferece para ir junto e Moisés acaba concordando. Zípora percebe a aflição do marido. Balaque e Elda mentem para Betânia e dizem que Adira e as crianças estão mortas. Moisés diz que Deus está pedindo par que todos desistam de seguir viagem e anuncia a decisão no acampamento. As irmãs de Zípora ficam inconformadas. Jaque conta para as irmãs que foi beijada por Zur. Bezalel percebe que Leila está aérea. Ele pergunta se a mãe já tem algum pretendente e ela desconversa. Joquebede repreende Miriã, que está implicando com Zípora. Josué avisa a Corá que se o casamento de Betânia for uma armadilha eles vão resgatar a família de Jetro. Natan e as crianças procuram abrigo para passar a noite no meio do deserto. Eles avistam uma fogueira. Abner e Haya querem pedir ajuda, mas Natan fica com receio.

Balaão orienta Betânia a mentir para Moisés​

Terça-feira, 19 de abril

Natan desiste de pedir ajuda e encontra uma caverna. Jaque conversa com as irmãs e suspira por Zur. Datã, Zur e Abirão, escondidos, aproveitam o pouco que restou das ervas. Miriã e Hur conversam. Deborah repreende Bezalel por trabalhar demais. Hur elogia a beleza de Miriã e tenta beijá-la, mas ela recua. Zípora diz a Moisés que está preocupada com a família e o marido a conforta. Miriã conta para Joquebede sobre a investida de Hur. Abirão, sob o efeito das ervas, pede um abraço ao filho, mas ele o ignora. Os amorreus olham com desejo para Adira. Ela fica horrorizada e chora de desespero. Haya acorda chamando pela mãe e tem o pressentimento que Adira corre perigo. Natan consola as crianças. Um oficial informa ao rei Balaque que Moisés aceitou o convite do casamento. Elda conta a Betânia que Moisés e sua família estarão presentes no casamento e ela se anima. Betânia confidencia a Emma que se interessou por Moisés assim que ele chegou em Midiã. Moisés passa instruções sobre a construção do tabernáculo para os sacerdotes e diz que a arca da aliança será revestida de ouro. Hur e Zelofeade conversam sobre Miriã. Radina troca olhares com Hur. Zelofeade percebe e diz ao amigo que está claro o interesse por Radina. Zur e Jaque se beijam. Ele tenta se aproveitar, mas a irmã de Zípora diz que só depois que ele falar com Moisés. As mulheres costuram as roupas dos sacerdotes de acordo com a orientação de Deus enviada por Moisés. Zípora diz que está preocupada com Betânia. Natan improvisa um brinquedo para as crianças e pede força a Deus para carregar Abner e Haya, que estão fragilizados. Jerusa e Simut começam a se entender. Deus chama por Moisés e diz que tem visto o empenho de todo Israel em construir sua morada, o tabernáculo. Moisés assente e pede que Deus proteja o caminho de Josué. Josué e os demais homens chegam ao reino de Moabe, em Quir. Adira e outras mulheres prisioneiras se aproximam do Reino dos Amorreus. Balaque fica possesso ao saber que Moisés enviou Josué como representante. Balaão orienta Betânia a mentir para Moisés e os demais e assim o feiticeiro ajudará a encontrar sua filha. O rei furioso recebe Josué e questiona o que seria mais importante do que atender a um pedido seu.

Betânia chora no dia de seu casamento e pensa em desistir

Quarta-feira, 20 de abril

Josué fica tenso, porém firme, diante do rei. Balaque questiona porque Moisés deu sua palavra e não compareceu. Josué diz que ele ficou cuidando da construção do tabernáculo para o Deus de Israel. Elda percebe o clima tenso e interfere. Josué pergunta por Jetro e sua família. Arão e Moisés conversam sobre o desafio de conquistar as terras de Canaã e que terão que lutar muito. Balaque mente bem e conta a Josué que o reino foi invadido por inimigos que mataram Menahem e Jetro. Todos ficam chocados com a notícia. Josué exige saber o paradeiro de Adira e das crianças e Balaque confirma que fugiram. Ele então pede para ver Betânia. Na cidade de Hesbom, dos amorreus, Adira está amarrada a carroça e prestes a ser negociada como escrava. Tanya conta a Betânia que os hebreus chegaram, mas Moisés e suas irmãs não vieram. Josué se apresenta para Betânia, diz que foi enviado por Moisés e quer falar a sós com ela. Balaão sugere que o rei trate bem Josué para que ao final do casamento eles consigam uma aliança com os hebreus. Betânia confirma toda a história para Josué e sofre muito por mentir. Ela diz que aceitou o pedido de casamento e vai permanecer em Moabe. Tanya conta a rainha que se interessou por Josué e Elda dá força para conquista-lo. Natan suplica ajuda a Deus quando um casal passa por perto e ele consegue alimentos para as crianças. Rishon não tira os olhos de Adira. Betânia explica para Josué que vai ficar para encontrar a filha. Ele tenta convencê-la do contrário. Elda e Corá conversam com certa intimidade. Ele dá notícias de Zur e a rainha entrega uma recompensa a Corá. Natan agradece a ajuda do casal e segue na direção do Monte Sinai. Joquebede mostra a todos a roupa de sacerdote de Arão. Betânia arrasada por ter mentido para Josué. Rishon chega em casa com sua nova escrava, Adira. Ele fala ríspido com a mulher Dorcas, e pede que cuide de Adira. Josué encontra com Cabele e diz que conversou com Betânia. Ela desabafa com Emma e diz que tem vontade de largar tudo e voltar para sua família porque pressente que vai desagradar a Deus novamente. Ana diz a Joana que acha que ela está interessada por Arão. Ela sai irritada. Balaque recebe Josué e os demais hebreus na sala do trono, com um grande banquete. Tanya tenta seduzir Josué, que nem nota a moça. O rei pergunta sobre o evento do mar vermelho e eles confirmam que é tudo verdade. Josué diz que Deus livrou e protegeu seu povo dos inimigos e fará isso quantas vezes for preciso. O rei e a rainha trocam um olhar preocupado. Balaão lembra Betânia que ela deve permanecer firme na mentira contada ao representante de Moisés e no dia seguinte ao casamento ela saberá onde está sua filha. Chega o dia do casamento de Betânia. Ela chora lembrando os conselhos do pai e pensa em desistir.

Betânia diz que está decidida a ir embora​

Quinta-feira, 21 de abril

Betânia tenta fugir para não se casar com o rei. Emma consegue alcança-la e Betânia pede ajuda da serva para encontrar Josué. As irmãs de Zípora imaginam como será o casamento de Betânia. Zur pede para falar com Jaque. A irmã de Zípora diz que enquanto ele não pedir a mão dela a Moisés eles devem ficar afastados. Tanya conta para a rainha que Betânia começou a chorar na prova do vestido e saiu apressada. Elda diz que ela não pode encontrar Josué antes delas. Os convidados aguardam na sala do trono, entre eles Josué, Corá, Aoliabe e Calebe. Corá está deslumbrado e os demais incomodados por estarem ali. Elda exige que Betânia volte, mas a moça é firme e diz que vai voltar para o acampamento com sua família. Balaão pede para ficar a sós com ela e usa uma de suas técnicas para convencê-la. Zípora, Joquebede e Miriã aprovam os tecidos e roupas dos sacerdotes. Zípora pergunta a Joquebede porque Miriã está triste. A sogra explica que a causa é porque Hur ainda não pediu a Moisés para firmar o compromisso deles. Betânia diz que está decidida a ir embora e Moisés a ajudará a encontrar sua filha. Balaão ameaça matá-la e pede que pense melhor. Betânia recua e volta para o harém para se arrumar. Josué estranha a demora de Betânia e decide procurar por ela, mas é impedido pelos reis. Moisés orienta a todos sobre a construção do tabernáculo. Ele questiona Abirão sobre sua relação com a família. O irmão de Datã conta que o filho, Tales, não quer ajudar no trabalho. Adira está traumatizada num canto do quarto da casa de Rishon, assustada, traumatizada. Balaque fica deslumbrado com a beleza de Betânia com os trajes de noiva. Josué percebe que Betânia não está feliz. Arão orienta o povo a começar a construção da arca da aliança. Joana admira Arão discursando. Abiú percebe e se entristece. Josué e os demais se olham, lamentando a tristeza de Betânia no casamento. Dorcas, a esposa de Rishon, trata Adira com desprezo. Natan e as crianças parecem perdidos no deserto. Josué, Calebe e Aoliabe cumprimentam os noivos. Josué se aproxima de Betânia e diz que ainda pode tira-la de lá. Ela agradece, mas fala que tem seus motivos para casar. Corá e Elda se encontram escondidos. A rainha confessa que Balaque matou Jetro e Menahem e diz não ter certeza se Adira, os filhos e o servo manco estão mesmo mortos. Corá se espanta. Josué e os demais já estão se acomodando no deserto para passar a noite. Corá se afasta do grupo. Entra numa caverna para prepara ervas. Natan e as crianças aparecem. Corá percebe a perna manca do servo e supõe que as crianças são os filhos de Adira. Natan explica que precisam ir ao Sinai para encontrar Moisés. Corá, se fingindo de bom, diz que também está indo para lá.

Abirão obriga o filho Tales a ajudar na construção​

Sexta-feira, 22 de abril

Corá se finge de amigo e diz que vai levar Natan, Abner e Haya para o acampamento hebreu. Ele diz que está sozinho e pede abrigo. Betânia, pensativa, se arruma para a lua de mel. Elda conta a Balaque que Betânia quase fugiu antes do casamento. Balaão diz a Betania que está satisfeito por ela ter cumprido sua parte no trato. E ela pede o mesmo a ele. Nadabe diz aos irmãos que gostaria de lutar em guerras como Josué a trabalhar como sacerdote. Abiú confessa para Arão que gosta de Joana e conta que a viu olhando com interesse para o pai. Moisés procura por Hur e pergunta quais são as intenções com Miriã. Abirão obriga o filho Tales a ajudar na construção. Ana sente falta de Josué. Betânia se apresenta ao rei e não disfarça a tristeza. Moisés pergunta a Hur se ele quer casar com Miriã, mas ele não demonstra certeza. Arão está contemplando as estrelas quando Joana aparece. Ele tenta evitá-la. Abiú os vê de longe e fica irritado. Adira está encolhida em um canto da casa de Rishon. Talita, a outra serva, leva comida para Adira, que chora ao lembrar da família. As crianças estão dormindo e Natan explica para Corá tudo o que aconteceu desde foram a Moabe. Corá finge indignação e diz que vai ajudá-los a chegar ao acampamento hebreu. Corá planeja matar Natan e empurra o servo de Jetro de um penhasco. Ele volta à caverna e tenta matar Abner, mas desiste quando vê o menino dormindo. Calebe, Josué e Aoliabe procuram por Corá. Abigail conta a Deborah sobre Leila e Gahiji. Betânia diz a Emma que não chegou a se deitar com o rei. A dama adverte que ela não conseguirá adiar isso por muito tempo. Miriã diz a Moisés que não gostou do irmão ter ido falar com Hur sobre a relação dos dois. Abner desperta e pergunta por Natan. Corá diz que o servo morreu em um assalto. O menino se desespera ao saber que vai voltar para a cidade de Quir. Na beira do penhasco, Natan ferido e sangrando, tenta se levantar.

