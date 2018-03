Tanya ameaça contar que Zur é pai do filho de Betânia em 'Os Dez Mandamentos'

Foto: Divulgação/Munir Chatack/Record

Tanya ameaça contar que Zur é pai do filho de Betânia

Segunda-feira, 13 de junho

Arão rebate as acusações de Corá e pede Joana em casamento, que aceita. Siloé tem dificuldade em amamentar o filho, Leila conta que teve o filho roubado e oferece ajuda a Siloé. Zur discute com Balaque sobre a escolha da princesa Aviva para ser sua mulher. Tanya descobre que a noiva de Zur está no palácio e diz que lutará para ficar com ele. Miriã diz a Zípora que ficou com ciúmes pela notícia de Arão e que ainda precisa aprovar Joana. Moisés, Arão, Eldade e Hur conversam felizes sobre o futuro casamento de Arão e Moisés diz que está triste pela forma que Corá age. Leila amamenta o filho de Siloé e as duas lamentam o que ocorreu com Leila. Adira discute com Lemuel e fala que o bebê pode ser o de Leila, Oren diz que será melhor se eles investigarem. Zur declama seu amor a Betânia e diz que não quer ficar com a princesa, mas Betânia afirma que aceita a proposta de Balaque é o melhor para ser feito. Tanya fala para Elda que irá casar com Zur ou irá contar ao Rei que Zur é o pai do filho de Betânia. Lemuel conversa com o mercador e pede para que não fale a Oren que Rishon que vendeu o bebê a ele. Leila chora pela perda do filho e Siloé tenta acalmá-la. Elda diz não aceitar a chantagem feita por Tanya e a acerta com um apoiador de metal. Tanya morre. Oren e Lemuel contam para Adira que o filho de Leila foi vendido para um nobre de fora da cidade e Adira pede para Oren ajudar Leila a se livrar de Rishon. Após um oficial limpar os aposentos de Elda, Zur chega e a rainha o aconselha a aproveitar o casamento com Aviva. Rishon discute com Dorcas sobre o sumiço de Leila e é surpreendido por Oren, que diz estar com Leila sob sua proteção e ordena que Rishon não se aproxime dela. Leila agradece a ajuda de Adira e lamenta ainda não haver novidades sobre seu filho. Siloé se emociona com o filho no colo e Lemuel tenta disfarçar a culpa. Miriã conversa com Joana e dá conselhos para o casamento com Arão. Passam algumas luas, Moisés discursa no casamento de Arão e Joana. Corá discute com Bina por Assir e Elcana terem ido ao casamento. Datã fala com Ada que este é o momento de escolherem os lados e que Safira não deveria ter ido ao casamento. Abirão e Libna comem e relembram o próprio casamento. Gahiji pensa em Leila, Simut tenta animá-lo e dá apoio. Moisés termina a cerimônia e Joana e Arão se beijam. Emma e Haya conversam desconfiadas sobre o sumiço de Tanya. Zur discute com Elda após saber o que ela fez com Tanya. Moisés conversa com Deus, que ordena que envie homens para espiar a terra de Canaã. Moisés se reúne com o povo e determina os rapazes que irão espiar a terra de Canaã.

Corá discursa a Abirão e Datã contra as atitudes de Moisés​

Terça-feira, 14 de junho

Os homens se preparam para a missão em Canaã. Moisés confirma com Calebe e Josué para ter certeza de que não esqueceram nada. Arão sai da tenda e Joana diz para Inês que está muito feliz com a aceitação de Eleazar e Itamar. Josué e Calebe se despedem de suas famílias. Corá observa a movimentação e comenta que é perda de tempo com Abirão e Datã. Oren diz a Seom que os hebreus estão a caminho e o rei diz para o general se preparar para usar Adira em negociação. Adira conta para Leila que o general não conseguiu encontrar seu filho. Dorcas questiona Rishon sobre a pessoa que comprou o bebê, mas ele não responde. Elda conta à Betânia que sabe que o filho é de Zur e revela que ele engravidou Jaque também. Damarina e Jaque conversam sobre a situação de Adira. Elda discute com Betânia sobre o filho de Zur. Moisés diz para Abigail e Zelofeade que está preocupado com Gahiji e pede para vê-lo. Moisés conversa com Gahiji e pede que ele tenha fé e confiança. Leila coloca Baraquias para dormir e Siloé agradece pela ajuda que ela tem prestado. Balaque faz oferenda e pede proteção aos reinos e a seu filho. Simut e Jerusa conversam sobre o filho que está para nascer. Zípora alerta Ada sobre o perigo de se juntar a Corá contra Moisés. Corá discursa a Abirão e Datã contra as atitudes de Moisés. Josué e Calebe motivam os homens contra o cansaço deles. Betânia discute com Zur e sai furiosa. Rishon agarra Talita, tenta abusá-la, mas ela reage e corre. Dorcas protege Talita e briga com Rishon. Zur discute com Elda por ela ter contado sobre Jaque. Ana conversa com Joana sobre sua nova vida de casada. Calebe e Josué conversam sobre a ansiedade de chegar à Terra Prometida. Zípora e Moisés falam da jornada de Josué. Arão se desculpa com Joana por não estar tão presente e eles se beijam. Ada fala com Datã e se mostra preocupada com a união a Corá. Safira e Eldade conversam sobre Corá e a razão de ele não ser castigado. Adira diz a Oren para saírem juntos de lá quando os hebreus chegarem, mas o general fica com receio. Moisés escreve as palavras de Deus na tabuleta enquanto Zípora dorme. Adira e Leila conversam e ficam esperançosas com a chegada dos hebreus. Josué, Calebe e os doze espias chegam a Hesbom.

Zur se casa com a princesa Aviva

Quarta-feira, 15 de junho

Siloé e Adira se preparam para passear pela rua do comércio. Convidam Leila que prefere ficar em casa. Adira desiste de sair e faz companhia para Leila. Leila, que está muito triste, fala da saudade que sente da família. Adira diz para Leila não desistir de crer. Na rua do comércio, Josué e Calebe param na barraca de Jair para ver os tecidos. Jair oferece tecidos a Josué. Neste momento, Siloé também para na barraca e conversa com Jair. Josué e Calebe pagam os tecidos com peças de ouro e partem com os doze espias. Orem conversa com Lemuel e Siloé e conta que Adira o chamou para ir embora de Hesbom para reencontrar os filhos e irmãs. Oren diz que está analisando o convite de Adira porque deve lealdade ao rei. Rishon vai até a sua barraca e encontra um homem desconhecido. Este homem (Sitan) pergunta a Rishon se ele conhece uma mulher chamada Catria. Rishon, assustado, dia que ela morreu algum tempo atrás. Sitan que conhecia Catria fica enfurecido e mata Rishon. E no palácio, Zur vai se casar com a princesa Aviva. Na tenda de de Zelofeada, nasce o bebê de Abigail com a ajuda de Zípora e Miriã. Quarenta dias se passam e nasce o bebê de Jerusa com a ajuda de Zípora, Miriã, Damarina e Jaque. É um menino. Em seguida, Zípora faz o parto de mais um bebê. São gêmeos. Todos ficam surpresos. Betânia fica chateada ao sentir que o rei Balaque rejeita a filha que nasceu, já que ele queria um homem. No acampamento, alguns hebreus se revoltam e Deus volta a falar com Moisés. Ele pergunta até quando os hebreus vão provoca-lo. Moisés pede para Deus perdoa-los. Moisés depois de ouvir as palavras de Deus avisa os hebreus que todos morrerão no deserto e não herdarão a terra, com exceção de Calebe e Josué, que perseveram em segui-lo. Moisés diz que eles entrarão em Canaã e sua descendência a possuirá. Eles conhecerão a terra que todos desprezaram. Todos ficam surpresos. Quanto aos outros, serão pastores neste deserto por 40 anos. Um exército de hebreus se rebelam e marcham com espadas. Do outro lado, se aproxima um exército de Cananeus mal encarados. Todos muito bem armados, bem preparados para a batalha contra os Hebreus. Soldados nitidamente mais fortes e melhor treinados. Líderes hebreus levantam as espadas para o alto, voltados aos seus Soldados. Hebreus dão um grito de guerra e saem correndo na direção dos Cananeus, que também gritam de volta e correm na direção contrária.

Zur pega bebê de Betânia no colo

Quinta-feira, 16 de junho

Os Hebreus estão sendo derrotados pelos soldados cananeus. Noemi elogia Calebe que mesmo diante da murmuração do povo não se abate. Moisés e Arão conversam sobre as faltas de Corá no trabalho e suspeitam que ele continue fazendo reuniões secretas. Moisés vai até Corá para resolver a situação. Corá está diante de centenas de revoltosos a seu favor e confronta Moisés que cai de joelhos no chão e prostra o rosto em terra. Moisés enfrenta Corá e diz que Deus mostrará quem é santo. Betânia no palácio está com a filha e diz que vai cuidar dela com muito amor, Zur se aproxima e Betânia fica tensa ao vê-lo. Ela passa o bebê ao colo para Zur. Datã conta a Ada como ficou a cara de Moisés depois do acontecido com os revoltosos e eles riem. Moisés ora fervorosamente a Deus e se emociona. Corá se gaba para Assir e Elcana e diz que o povo está cansado de Moisés e que precisam de um novo líder e que ele é o mais apto. Zipora diz a Ada que está preocupada com ela. Zípora insiste que não aprova o que o marido de Ada tem feito, indo contra Moisés, elas discutem e Ada vai embora furiosa. Leila alimenta o filho de Siloé. Miriã revela a Hur que está preocupada com Moisés. Hur dá um beijo na testa da esposa e faz um carinho em seus cabelos. Moisés conversa com Zípora e diz que a batalha já não é mais dele, que já entregou nas mãos de Deus. Amanhece no acampamento, Moisés e o povo que segue Corá estão em frente ao Tabernáculo. Moisés discursa e imediatamente ora a Deus para que mostre que são os escolhidos. Deus pede a Moisés e Arão que se afastem da congregação para que realize seu poder. Moisés e Arão suplicam a Deus por misericórdia. Corá e Abirão confiantes que Deus está do lado deles e sorriem se achando vitoriosos. Deus ordena a Moisés que o povo se afaste da tenda de Corá. Safira suplica a Datã que desista de se opor. Moisés e Arão veem o povo se dividir. Alguns seguem Corá, outros permanecem no local. Moisés declara que todos vão saber que tudo que foi feito é obra do Senhor e não dele.

Sexta-feira, 17 de junho

A emissora não disponibilizou o resumo deste capítulo.