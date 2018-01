Nadabe quer ser destituído do cargo de sacerdote em 'Os Dez Mandamentos'

Foto: Divulgação/Imprensa Record

Nadabe procura por Moisés e diz que quer ser destituído do cargo de sacerdote

Segunda-feira, 11 de abril

Tanya flagra Betânia com Balaão. Eles disfarçam e o feiticeiro diz que a moça estava com dor de cabeça e veio pedir ajuda. Leila conta a Abigail que foi beijada por Gahiji. Tanya diz para a rainha que Betânia estava a sós com Balaão. Damarina lamenta com as irmãs que Nadabe está diferente com ela. Gahiji conta a Simut que beijou Leila, mas tem medo de perder sua amizade, pois ela pareceu assustada. Radina confessa a Joana que sente falta da Núbia, mas que já se acostumou a viver com os hebreus. Josué e Zelofeade estão acampados no meio do deserto quando um grupo de homens se aproxima e comenta que a fama de Moisés já se espalhou por todos os lugares. Nadabe procura por Moisés e diz que quer ser destituído do cargo de sacerdote. Moisés explica que a única maneira de deixar o cargo é se ele morrer. Corá discute com Bina. Abirão vê Libna chegar ao acampamento com os dois filhos e se esconde atrás da tenda. Calebe reconhece Quenaz, seu irmão, no grupo que chega ao acampamento. Eles se abraçam, emocionados. Josué e Zelofeade seguem viagem pelo deserto. Ao encontrar Moisés e Arão, Libna diz ter sido abandonada por Abirão, irmão de Datã. Os dois se olham, surpresos. Calebe e Quenaz conversam e matam a saudade. Balaque conta a Elda que Balaão sugeriu que ele se case com Betânia. A família de Jetro é surpreendida no deserto pela chegada de um grupo de oficiais moabitas.

Corá se aproxima de Nadabe para instigar a revolta do filho de Arão​

Terça-feira, 12 de abril

Oficiais moabitas avistam a família de Jetro e correm para alcançá-los, mas uma tempestade de areia engole os moabitas. Tanya conta a Betânia que o rei mantém a caçada a sua família. Abirão diz a Moisés que enfrentava problemas com a esposa, mas que sente a falta dos filhos. Libna relata para Zípora e Joquebede os maus tratos que sofria de Abirão. Jetro, Natan, Adira e os filhos encontram uma caverna para se abrigar e agradecem a Deus pelo livramento. Betânia finge surpresa quando Balaque diz que quer casar com ela. Abiú, Eleazar e Itamar observam Nadabe, que está triste. Eleazar repreende Nadabe pela troca de olhares com Damarina e ele se irrita. Corá observa a situação e sorri sarcástico. Betânia aceita a proposta do rei desde que ele desista da busca por sua irmã. Balaque consente. Zípora comenta com Joquebede que está preocupada com o pai. Abirão demonstra arrependimento, mas a família não acredita. Corá se aproxima de Nadabe, para instigar a revolta do filho de Arão. Balaão hipnotiza o oficial sobrevivente para que ele não conte ao rei que Jetro está vivo. Gahiji se desculpa com Leila pelo beijo. Miriã provoca Radina e diz que não entende como uma princesa Núbia segue com os hebreus pelo deserto. Joana questiona a bondade de Deus. Arão conversa com Joana e explica que Deus não pode ser culpado pela morte de seu irmão na travessia do Mar. Abiú tenta se aproxima de Joana, mas ela o ingnora. Zelofeade aconselha Josué a apressar o pedido de casamento para Ana. Emma conta para a Betânia que foi abandonada ainda bebê pela mãe que era sacerdotisa. Betânia fica intrigada com a revelação e acredita que a jovem possa ser sua filha. Moisés pede a Zípora que aconselhe a irmã, Damarina, a esquecer Nadabe. Uma cobra se aproxima de Abner quando Jetro e a família descansam na caverna. Todos se apavoram e Jetro pede que o filho de Adira não se mova.

Tales se recusa a ajudar na construção do Tabernáculo​

Quarta-feira, 13 de abril

Jetro pede que ninguém se mexa e a cobra se afasta. Betânia pede que Emma guarde segredo sobre sua filha e fica na esperança que a moça seja quem ela está procurando. Tales e Dumá, filhos de Abirão, conversam sobre o pai. Balaão realiza um ritual para o Deus Baal. Betânia o interrompe e pergunta se Emma é a filha que ela está procurando. O feiticeiro disfarça, e diz que só depois de se casar com o rei terá respostas. Gahiji evita encontrar com Leila desde o beijo. Simut e Jerusa começam a se entender. Miriã comenta com a mãe que Radina não tem aptidão para trabalhos manuais. Ana conversa com Joana e conta que Arão era revoltado assim como ela, antes de Deus falar com ele. Ana questiona se Joana não estaria interessada no Sumo Sacerdote. Moisés escreve o Êxodo enquanto a construção do tabernáculo avança. Zípora conversa com Damarina e explica a irmã que Nadabe, como sacerdote, não pode se casar com uma viúva. Ela assente, muito triste. Nadabe comunica a família que vai seguir o conselho deles e abrir mão de Damarina. Tales se recusa a ajudar na construção do Tabernáculo. Ada aproveita que Ana está sozinha para provoca-la sobre Josué. Joana se alegra com a chegada das amigas Yarin e Noemi ao acampamento. Libna se aconselha com Joquebede sobre como agir com os filhos. Moisés diz a Zípora que se Josué não voltar com notícias de Jetro ele irá pessoalmente até Moabe. Tanya fica espantada ao percebe uma tatuagem da deusa Aserá em Betânia. O mensageiro de Zur chega ao palácio e avisa que homens da confiança de Moisés estão a caminho de Midiã para certificar se Jetro e sua família estão bem. Josué e Zelofeade chegam à casa de Jetro e não o encontram. Um servo informa que há dias ele foi com a família para Moabe para a festa de aniversário do rei e não retornou.

Zípora nota o interesse de Jaque por Zur

Quinta-feira, 14 de abril

Josué se preocupa com a ausência de Jetro. Tanya muda de postura com relação a Betânia depois que descobre que ela foi uma sacerdotisa de Aserá e passa a respeitá-la. Jetro, com sua família, enfrenta o deserto com o sol escaldante. Balaão sugere que o casamento entre Betânia e o rei seja antecipado para que Moisés venha como convidado e não para guerrear. Balaque concorda e diz que as buscas por Adira devem ser reiniciadas. Nadabe diz a Arão que quer se despedir de Damarina. Os dois se encontram emocionados. Tanya conta a rainha que Betânia era sacerdotisa de Aserá e Elda disfarça a irritação. Balaque e Balaão fazem um ritual aos deuses para a proteção do reino. Betânia se abre com Emma e diz que não teve coragem de jogar a filha na fogueira. Jaque e Zur pastoreiam em clima de romance. Zípora nota o interesse de Jaque por Zur. Elda diz a Betânia que o casamento com o rei será antecipado. Nadabe e Damarina se despedem. Abigail aconselha a irmã a conversar coma Gahiji. Yarin e Noemi se enturmam com as outras moças do acampamento. Corá diz a Nadabe que ele não precisa fazer tudo que Moisés pede. Gahiji reencontra Leila, mas não fala nada sobre seus sentimentos. Ela fica frustrada. Damarina chora nos braços de Zípora. Nadabe dá um soco na cara de Eleazar. Todos ficam espantados e ele acusa o irmão de ter contado a Arão sobre seu interesse por Damiana. Datã reclama com Safira que ela ainda não lhe deu um filho e ameaça arrumar outra esposa. Safira chora humilhada. Libna tenta se entender com Abirão, mas os dois brigam. Hur elogia Miriã, que fica satisfeita e é observada de longe por Joquebede. Betânia desconfia que Emma seja a sua filha, mas precisa comprovar conferindo se a moça tem a marca de nascença. Ana é avisada por Joana que Josué retornou de Midiã. Oficiais chegam ao acampamento e dizem a Arão que trazem um recado para o líder dos hebreus. Moisés abre o envelope e anuncia que o rei e Betânia vão se casar.

Balaão mente para Betânia e diz que Jetro e todos seus familiares morreram no deserto

Sexta-feira, 15 de abril

Moisés, Arão e Josué estranham Betânia aceitar se casar com o rei de Moabe e Jetro concordar com isso. Josué acha que o convite pode ser uma armadilha. As irmãs de Zípora ficam curiosas para saber notícias da família e vão ao encontro de Arão. O Sumo Sacerdote confirma que Moisés foi convidado para um casamento em Moabe. Moisés conta a Zípora, Joquebede e Miriã sobre o casamento de Betânia e diz que precisa ir ao local tirar a história a limpo. Balaão diz a Balaque que não teve notícias ainda de Adira e sua família. O rei sonda se Betânia era mesmo sacerdotisa de Aserá e o feiticeiro confirma. Elda repreende Betânia pelo desânimo quando faz a prova do vestido de noiva. Zur é informado sobre a morte de Jetro por um oficial de Moabe no acampamento e se preocupa. Zípora e as irmãs pressionam Moisés, que libera a ida delas ao casamento, mas pede cautela. Datã e Abirão questionam Corá sobre o que ele tem para falar com os soldados moabitas e ele desconversa. Ana e Josué se encontram apaixonados. Haya, filha de Adira, desmaia no deserto. Jetro acredita ver palmeiras e água, mas é miragem. Ele cai ao tentar alcançá-la. Moisés aceita o convite do rei para o casamento. Balaão mente para Betânia e diz que Jetro e todos seus familiares morreram no deserto. O feiticeiro aconselha a moça a mentir quando Moisés chegar a Moabe caso contrário nunca irá encontrar sua filha. Ana se preocupa por Josué viajar na companhia de Ada. Moisés orienta os homens que estão treinando luta. Gahiji conversa com Leila. Eles estão sem graça e tentam entrar no assunto do beijo, mas são interrompidos por Deborah. Datã e Abirão estão sob o efeito de uma erva rindo a toa. Zur, também sob efeito da erva, vê alucinado, Moisés com uma roupa de luta e parte para cima dele. Moisés consegue imobilizá-lo e Zur desmaia. Natan encontra um oásis. Jetro e Adira vão buscar água no local. Moisés questiona Zur e exige uma explicação.Jetro e Adira estão próximos do oásis quando percebem um grupo de mercadores amorreus e se escondem. Adira percebe que eles têm pão e animais e se desespera querendo alimento para os filhos. Ela tenta se aproximar, mas é surpreendida. Jetro sai para proteger a filha e um dos homens o atinge com uma faca.