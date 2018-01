Datã ameaça deixar Safira se ela não engravidar em 'Os Dez Mandamentos'

Foto:

Datã ameaça deixar Safira se ela não engravidar​

Segunda-feira, 2 de maio

Natan conta a Oren toda a história de Moisés. Zur explica para Joquebede que pediu a mão de Jaque em casamento e que Moisés prometeu oficializar com um jantar. A mãe de Miriã fica impressioanda com a educação de Zur. Aoliabe não consegue esquecer Jaque e Bezalel conforta o amigo. Moisés diz a Zípora que Balaque pode ter sido responsável pela morte de Jetro, já que o sogro jamais concordaria com o casamento de sua filha com um rei idólatra. Zípora se preocupa com Betânia. Moisés explica que só pode fazer algo se tiver a permissão divina. Natan explica a Oren que a força de Moisés vem de Deus. Dorcas questiona Adira sobre a queimadura do marido e ela confirma a história inventada por Rishon de que se queimou quando a ajudava na cozinha. Balaão diz a Betânia que seus sobrinhos serão enviados para longe do palácio para evitar uma vingança no futuro. Betânia explica que eles não sabem de nada do que aconteceu, mas Balaão não se convence. Adira sofre ao lembrar da família. Talita conforta Adira, que pede ajuda para fugir da casa de Rishon. Haya tem pesadelos com as mortes de Menahem e Jetro e desperta com um grito. Betânia e Abner correm para acalmá-la. Abner pede que a tia prometa que eles sempre ficarão juntos. Elda conversa com Balaque e lembra que deu seu único filho para a deusa Baal na esperança de ter uma grande descendência, mas nunca mais gerou nenhum bebê. Eleazar diz a Inês que está preocupado com seus irmãos, pois eles continuam questionadores. Nadabe conta a Abiú que não consegue esquecer Damarina e o irmão lamenta que Joana se interesse pelo pai, Arão. Datã diz a Safira que se ela não engravidar agora, vai procurar outra mulher. Zur conta a Corá que roubou algumas tabuletas de Moisés e o comparsa sugere que ele devolva antes que o líder sinta falta. Abirão conversa com Tales e diz que quer se entender com o filho, que continua arredio. Josué conta a Ana que Arão deu a benção para o casamento deles e agora só falta Moisés. Ada observa o casal de longe com inveja. Gahiji, Simut e Chibale vão visitar Macla, a filha de Abigail e Zelofeade. Chibale percebe o clima entre Gahiji e Leila. Ada volta furiosa para a tenda e Joana deduz que deve ser algo relacionado a Josué e Ana. Moisés diz a Arão que era da vontade de Jetro ser enterrado em suas terras, ao lado de sua esposa, e que quando chegar o momento vai pedir os ossos do sogro a Balaque. Balaque informa a Balaão que vai ao acampamento com Betânia para “prestar solidariedade” a Moisés e a sua família. Oren relata a Seom sobre tudo que Natan contou. O rei fica satisfeito e diz que tem Moisés em uma mão e o rei Balaque em outra. Natan anda pela cidade de Hesbom acompanhado de Siloé e Lemuel. Em outra direção, Adira foge desesperada. Ela esbarra em Oren, que fica encantado.

Balaque consuma o casamento com Betânia

Terça-feira, 3 de maio

Oren ajuda Adira a se levantar, mas ela sai correndo. Talita está tensa e Dorcas pergunta o motivo. A moça conta que Adira sumiu. A rainha pede que a serva inclua Haya e Abner nas atividades do reino para eles se adaptem a cultura moabita. Betânia é contra. Damarina e Jerusa aconselham Ada a esquecer Josué. Deborah diz a Miriã que ao recusar o pedido de casamento ela está empurrando o sogro para os braços de Radina. Na fuga, Adira é surpreendida pelo mercador que a vendeu para Rishon. Balaque informa a Elda sobre o plano de ir ao acampamento com Betânia. A rainha se preocupa, mas ele diz que já está decidido. Moisés visita Corá, que finge sentir por tudo que aconteceu em Moabe. O mercador leva Adira de volta para a casa de Rishon. Nadabe é ríspido com Josué e Arão repreende o filho. Joquebede parabeniza Ana e sugere que Jaque também case na mesma cerimônia. Zípora lembra que se Miriã mudar de ideia, três casamentos podem ser realizados juntos. Balaque anuncia a Betânia que eles vão partir para o acampamento dos hebreus e que os sobrinhos ficam. Ela assente, mesmo não querendo deixar as crianças. O rei também diz a Betânia que quer consumar o casamento antes da viagem. Zípora repreende Ada e diz que Josué nunca esteve disponível. Rishon dá chicotadas em Adira como castigo. Oren pede que Natan descreva Adira e garante que vai procurar por ela e pelas crianças. O comandante confidencia a Natan que o rei tem interesse em fazer aliança com Moisés. Abner diz que não quer ficar sem a tia ali no palácio e quer ir junto para o acampamento. Emma tranquiliza Betânia e diz que cuidará das crianças. Balaão entrega a Betânia uma poção para ela relaxar e se entregar ao rei Balaque. O feiticeiro lembra que é uma das condições para ele procurar pela filha deles. Aoliabe desabafa com a irmã, diz que não se conforma com o noivado de Zur com Jaque. Balaque está encantado com a beleza de Betânia. Ela dissolve o preparado no vinho conforme orientação de Balaão. Tales e Dumá ouvem Abirão, Corá e Datã delirando com as ervas atrás da tenda. Moisés discursa no noivado de Ana e Josué e de Zur e Jaque e todos se emocionam. Transtornada, Ada se recusa a ir ao noivado. Betânia, sob efeito da poção, seduz Balaque e os dois se beijam. Moisés diz a Zur que está dando um voto de confiança, assim como Jetro lhe deu um dia. Zur finge emoção. Bezalel flagra Leila e Gahiji se beijando no galpão , mas sai sem ser visto. Betânia chora depois de se entregar ao rei. Talita cuida das feridas de Adira, que chora em silêncio. Betânia se despede dos sobrinhos na presença de Elda. Abner está revoltado e não aceita ficar. Elda fica com ciúmes ao perceber que Balaque trata Betânia com admiração. Balaão sorri, satisfeito. Betânia se despede dos sobrinhos e Abner a chama de traidora e acusa a tia de ter se casado com o homem que matou seu pai para espanto de todos.

Tabuletas de Moisés somem

Quarta-feira, 4 de maio

Balaque diz que a acusação é absurda. Balaão tenta consertar, diz que se trata apenas de uma criança. Abner o enfrenta, diz que o rei destruiu sua família e Betânia manda que ele se cale, pois teme pela vida do sobrinho. Balaque manda que eles sejam retirados e Abner rejeita se despedir da tia. Emma diz a Abner que Betânia não merecia isso e o menino se arrepende. Noemi e Yarin trocam olhares com Calebe e seu irmão Quenaz. Tales implica com Abirão na obra. Bezalel conta a Deborah que viu Gahiji e sua mãe aos beijos. Ela pergunta se ele está com ciúmes e Bezalel nega. Leila fica desconfiada quando o filho a trata com indiferença. Balaão provoca Elda e diz que o sucessor do trono pode ser um sobrinho de Moisés, já que ela não deu mais filhos ao rei. Siloé cuida das feridas de Natan. Oren diz ao rei Seom que vai a Moabe para buscar informações. Dorcas conta a Adira que a admira por ser a única escrava de Rishon que não cedeu às investidas. Joquebede, Zípora e Inês falam animadas sobre os casamentos. Miriã disfarça a tristeza. Zur se empolga no beijo e Jaque o empurra, diz que eles devem esperar o casamento. Dumá conta a Libna que Datã, Corá, e Abirão estavam bebedando e falando coisas estranhas. Ela diz que vai tirar satisfação com o marido. Haya pede que Abner nunca a deixe sozinha. O menino diz que eles deveriam ter fugido enquanto havia tempo. Emma chega e conta que eles serão levados para Cidade de Mispa, que é o lugar onde os filhos dos nobres são enviados para estudar. Abiú tenta puxar papo sobre os sentimentos de Joana, mas é interrompido por Radina. Oren se aproxima de um grupo que está negociando escravos e descreve Adira. Ele explica que o rei está a procura dela. Leila pergunta a Deborah porque Bezalel está diferente. Deborah conta que o marido a flagrou beijando Gahiji. Bezalel procura Chibale e conta sobre Leila e Gahiji. Moisés escreve nas tabuletas e seus filhos conseguem ler algumas palavras. Os meninos pedem para ver todos os escritos. Moisés abre o baú e se preocupa com o sumiço de algumas tabuletas. Bezalel e Chibale discutem cada um defendendo seus pais. Simut repreende os dois. Eles combinam que vão esperar para ver até quando o segredo será mantido. Moisés pergunta a todos de sua família sobre suas tabuletas. O mercador conta a Rishon que o rei está procurando por Adira e por isso ele deve pagar mais por ela ou o general saberá onde a moça está. Gerson e Eliezer contam a Jaque que as tabuletas de Moisés sumiram. Zur escuta e fica assustado. Josué e Ana passeiam. Joana percebe Arão se aproximar e tenta puxar assunto. Abiú irônico diz que eles formam um belo casal: o Sumo Sacerdote e a revoltada com Deus. Arão repreende Abiú. Ele diz que só vai se calar depois que Joana admitir que está apaixonada por seu pai.

Balaão tenta seduzir Elda em seus aposentos​

Quinta-feira, 5 de maio

Joana diz que Abiú está louco e sai correndo. Arão dá uma bronca no filho e diz que ele deve pedir desculpas a moça. Yarin e Noemi suspiram por Quenaz e Calebe. Radina comenta com Jerusa que ainda não se resolveu com Hur. Damarina melancólica lembra do pai. Ada fica possessa ao saber que Josué buscou Ana para passear. Chibale está decepcionado com o pai porque ele escondeu o romance com Leila. Joana confessa para Ana que sente algo forte por Arão. A amiga diz que a única coisa que a impediria de viver esse amor é a sua falta de fé, pois Arão é o Sumo Sacerdote e precisa de uma mulher firme e de Deus ao seu lado. Arão chega à tenda e não conversa com ninguém. Os irmãos de Abiú questionam sobre o que aconteceu desta vez. Moisés desabafa com Zìpora e diz que quem roubou as tabuletas infringiu gravemente a lei de Deus. Zur conta a Corá que sabe um jeito de se livrar das tabuletas. O marido de Bina fica preocupado e pede que não conte sobre a parceria dos dois se ele for descoberto. Zur pede ervas para deixar Jaque relaxada, cheio de más intenções. Abigail incentiva Leila a abrir o jogo com Bezalel. Gahiji pede a mão de Leila em casamento para Bezalel. Libna briga com Abirão. Ele pede desculpas aos filhos. Tales diz que o pai não é bom em cumprir promessas e Abirão promete mudar dali para frente. Safira conta a Bina que não está grávida e com medo de contar para Datã. Bezalel diz para Gahiji que ele sempre foi um bom amigo e acaba concordando com o romance. Chibale também assente e Gahiji pede Leila em casamento. Ela aceita e todos comemoram. Zur prepara o chá com as ervas para Jaque ficar mais à vontade. Os dois começam a se beijar e o clima esquenta. Simut chega e interrompe o casal. Jaque oferece a Simut o chá que Zur fez para ela. O ex-sacerdote sente o efeito da erva e arregala os olhos. Balaão tenta seduzir Elda em seus aposentos, mas a Rainha não cede. Oren não consegue esquecer Adira. Zur e Jaque se beijam em um local afastado. O forasteiro se declara pra ela e a irmã de Zípora cede aos encantos de Zur. Simut caminha sobre o efeito da droga e sente vontade de voar. Safira conta para Datã que não está grávida. Ele diz que ela é seca e humilha a mulher. Ela chora, desolada. Assustada, Jaque se arrepende de ter passado a noite com o noivo. Simut, ainda alegre, pede a harpa de Miriã emprestada. Zur entra no galpão e coloca as tabuletas em cima de uma mesa. Ao sair dá de cara com Datã, que nada percebe. Damarina e Jerusa flagram Jaque voltando de madrugada para a tenda das mulheres. Jerusa e as irmãs são surpreendidas pela cantoria de Simut na sala, que faz uma declaração de amor e cita o nome de Jerusa. Todas aplaudem. Simut acorda no dia seguinte e não lembra de nada. Joquebede e Zípora parabenizam Leila pelo noivado e sugerem que ela se case no mesmo dia que os outros dois casais. Abiú pede desculpas para Arão. Calebe diz a Moisés e Josué que acharam as tabuletas. Moisés confere o material e conclui que o acampamento não está seguro. Zur conta a Corá que conseguiu se livrar das tabuletas. Datã diz saber que foi Zur que deixou as tabuletas no galpão e exige uma explicação.

Moisés vê Betânia e Balaque no acampamento

Sexta-feira, 6 de maio

Moisés está com as tabuletas nas mãos, diante de alguns homens. Todos intrigados com o aparecimento repentino dos escritos. Eles questionam quem teria interesse em roubar os mandamentos. Moisés explica que mostraria de bom grado a quem quisesse ver a história do povo de Israel. Abiú conversa com Nadabe e diz que vai parar de agir feito criança para conquistar Joana. Jerusa resolve dar uma chance para Simut. Damarina lamenta não poder ser cortejada por Nadabe. Zur abre o jogo com Datã, que fica perplexo ao saber as intenções do forasteiro. Ele avisa que Datã receberá uma boa recompensa por seu silêncio. Moisés conversa com Arão e se mostra preocupado com a possibilidade de ter um espião no acampamento. Abiú se desculpa com Joana, que o perdoa, mas dá um corte quando ele tenta explicar seus sentimentos. Leila e Gahiji concordam em se casar junto com os outros casais. Bezalel satisfeito em ver a mãe feliz. Tales responde Abirão de maneira malcriada e Quenaz o repreende. Simut chega ao local das obras e é aplaudido por todos, que falam que ele é o homem mais apaixonado do acampamento. Simut se declara para Jerusa e ela dá um beijo em seu rosto. Josué pede cautela a Calebe na investigação sobre o roubo das tabuletas. Ada invade a tenda dos homens, beija Josué a força, e diz que o ama. Ele empurra a irmã de Zípora e grita que ela está louca. Radina tenta se aproximar de Hur, mas não é correspondida. Neste momento, Miriã chega e interpreta a proximidade dos dois de outra forma. Ada provoca Ana e diz que Josué a beijou até tirar seu fôlego. As duas discutem e Ada pede que ela confirme com o noivo. Rishon paga para o mercador não contar ao general onde está Adira. O marido de Dorcas tenta se aproveitar de Adira. Balaão comenta com Elda que a viagem de Balaque e Batânia ao acampamento fará bem ao casal. Elda fica enciumada. Zípora percebe a tristeza de Jaque. Ela disfarça e diz que sente falta do pai. Zur chega e Zípora se retira. Jaque chora arrependida e Zur finge consolá-la. Miriã conta a Joquebede que viu Radina e Hur sozinhos na cozinha. Joquebede comenta que a filha pode estar enganada e que Hur é um homem livre. Ana diz a Josué que Ada inventou uma história absurda de que eles se beijaram e ele conta que a moça o agarrou. Ela fica com ciúmes, mas diz que perdoa Josué e que não suporta a ideia de perdê-lo. Safira diz a Libna e Bina que não está grávida. Elas ainda sugerem que Safira pode ter sido amaldiçoada por algo que fez no passado. Deborah, Leila e Abigail conversam sobre o casamento. Deborah fica tonta e é amparada pela sogra. Leila e Abigail se olham felizes, já entendendo que a moça está grávida. Joana pede para falar com Arão. Ela inventa uma desculpa e olha apaixonada para o Sumo-sacerdote, que se adianta em cortar o assunto e sair da tenda. Alguns dias se passam… Zur sonda com Moisés sobre as tabuletas e diz que Josué continua investigando. Datã procura Corá e exige mais ouro porque quer uma nova esposa. Deborah e Bezalel reúnem toda a família para comunicar a gravidez. Oren chega a Moabe e pede para falar com o rei Balaque em nome do rei Seom. Balaão avisa que Balaque está viajando e ele é recebido por Elda. Moisés vê um burburinho de longe no acampamento. Ele se aproxima da comitiva de Moabe e reconhece Betânia com Balaque para surpresa de todos.