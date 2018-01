Os Dez Mandamentos - Capítulo de terça-feira, 5 de abril

Foto:

Jetro tenta socorrer Menahem e se revolta contra o rei ao perceber que o genro está morto. Balaque mandar prender Jetro. Corá instiga Zur contra Moisés ao afirmar que ele quer conquistar Moabe e toda Canaã. Elda fica indignada por Balaque ter perdido o controle e teme uma represália do líder dos hebreus. Tanya e Emma encaminham Adira, Betânia e as crianças, Abner e Haya, ao harém. Adira implora para que Emma a leve até o pai e o marido. Joquebede questiona o comportamento de Miriã com Hur. Por ciúmes de Zípora, que toca flauta na festa, ela recusa a dança com o ex-joalheiro. Abiú abusa do vinho na festa. Radina, Ada, Jerusa, Damarina e Jaque conversam animadas sobre a festa e lembram os olhares de Nadabe para Damarina. Jaque não esconde o interesse por Zur. Joana e Ana falam de Josué e sobre o jeito insinuante de Ada. Zelofeade fica emocionado quando sente o bebê chutar a barriga de Abigail. Leila sente falta de Uri e é consolada por Gahiji. Betânia conta para a Adira que quando era sacerdotisa de Aserá se envolveu com Balaão. Emma vai atrás do servo Natan para tentar descobrir o paradeiro de Jetro e Menahem. Josué comanda a construção do Tabernáculo com as orientações de Moisés. Nadabe e Damarina trocam olhares. Jerusa implica com Simut. Todos os filhos de Arão são nomeados sacerdotes. Aoliabe não esconde o encanto por Jaque. Balaque diz a Adira que Menahem foi morto por radicais no jardim do palácio e que Jetro deve estar como refém deles. Balaão conta para Betânia que o rei é o assassino de Menahem e que Jetro está preso. Adira e Betânia entram em choque ao saberem a verdadeira intenção de Balaque. Balaão promete salvar Jetro em troca de Betânia ajudá-lo a destruir o rei e propõe que ela se case com Balaque. Datã escuta uma conversa entre Corá e Zur e fica desconfiado. Nadabe, agora nomeado sacerdote, fica arrasado ao saber que não pode casar com a viúva Damarina. Datã alerta Moisés e Josué sobre sua desconfiança com o forasteiro. Balaão hipnotiza o oficial e Betânia entra na cela de Jetro. O sacerdote confirma que Balaque ordenou matar Menahem. Jetro diz a Betânia que eles precisam fugir do palácio e avisar Moisés.