Os Dez Mandamentos - Capítulo de segunda-feira, 4 de abril

Ana desperta nervosa após pesadelo e relembra a morte dos familiares. Corá golpeia Apuki e Jairo e Judite também é atingida quando tenta salvar o filho. Joana consola Ana. Josué desabafa com Arão e demonstra tristeza por Ana o evitar. No Monte Sinai, Moisés conversa com Deus, que ordena Moisés a escrever as mesmas palavras nas tábuas que foram quebradas. Raios de fogo saem do meio da nuvem e começam a escrever Os Dez Mandamentos nas tábuas que estão nas mãos de Moisés. As letras são escritas uma a uma, em hebraico, enquanto Deus diz quais são as dez ordenanças. Moisés tem a visão de Deus. Zípora e Joquebede avistam um ponto brilhante no Monte Sinai enquanto Josué anuncia no acampamento que Moisés está de volta. Todos acompanham Moisés descendo o monte com as tábuas da aliança e o rosto resplandecendo. Moisés mostra as tábuas com Os Dez Mandamentos e discursa emocionado. Jetro, Betania, Adira, Menahem e o servo Natan ficam horrorizados com o ritual macabro em homenagem ao Baal Peor que veem no deserto. A família vai ao encontro do Rei Balaque. Moisés anuncia que Arão será o novo Sumo Sacerdote. No acampamento todos doam seus bens para a construção de um tabernáculo e Deus confia a Bezalel coordenar a construção. A família de Jetro é recebida pela rainha Elda. Corá leva o misterioso moabita Zur para o acampamento. Miriã fica enciumada quando Zípora toca na festa. Jerusa e Simut implicam um com o outro. Joana recorda da família. Ana, triste, lembrando da família e é consolada por Joquebede. Ada se insinua para Josué, Ana vê e fica com ciúmes. Jaque se impressiona com a beleza de Zur. Rei Balaque se encanta por Adira. Jetro percebe e fica apreensivo. Balaque diz a Jetro que quer casar com uma de suas filhas. Betânia vê Balaão na festa do palácio e passa mal com as lembranças do passado. Balaão conta a Betânia que sua filha está viva e que é uma jovem bonita. A mando do Rei Balaque, um oficial golpeia Menahem na frente de Jetro.