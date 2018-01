'Okay Pessoal!!!' lidera audiência da noite de sexta-feira

Programa comandado por Otávio Mesquita foi líder de audiência no horário. Foto: Divulgação/SBT

Na última sexta-feira, 8, o programa comandado por Otávio Mesquita, Okay Pessoal!!!, do SBT, registrou 3,6 pontos de média de audiência e 4 de pico. Na mesma faixa horária, das 02h49 às 03h44, a Globo alcançou 3,5 pontos com a exibição do filme Bela Donna.

O programa do SBT foi o líder geral no ranking de audiências do período, enquanto a Record, terceira colocada, ficou com 1,1 ponto de audiência com a exibição de programas religiosos.

Okay Pessoal!!! é um programa de variedades exibido de segunda a sexta, após o Jornal do SBT, e apresenta conteúdos de tecnologia, celebridades, moda, sexo e comportamento.