O que esperar da 6ª temporada de 'Game of Thrones'

Foto:

Sucesso de audiência desde a estreia, a série Game of Thrones pode ser definida como grandiosa em todos os aspectos: na audiência, nos cenários, na quantidade de personagens, nos downloads ilegais, e também no custo de produção. Estima-se que foram gastos US$ 10 milhões por episódio nesta nova leva de episódios, valor bastante acima da média das temporadas anteriores, cotada em US$ 6 milhões por episódio.

Produzida pela HBO, Game of Thrones retorna no próximo domingo (24), depois de um ano de espera. Para agradar os fãs, o canal desbloqueou a restrição de acesso a todos os assinantes da TV a cabo neste fim de semana. A temporada anterior deixou muitas dúvidas e lacunas a serem preenchidas, e o E+ listou alguns dos casos que devem ser explorados nesta nova fase:

1. O retorno de Bran Stark

Foto:

O personagem de Isaac Hempstead Wright ficou fora durante toda a quinta temporada, mas retornará nesta semana, e com uma participação mais ativa na história. Em sua última aparição, na quarta temporada, o menino Stark encontrou com o Corvo de Três Olhos. No primeiro trailer divulgado pela emissora, é possível ver Bran ao lado de um White Walker - o que provavelmente se trata de um sonho, já que o menino está de pé.

2. A vingança de Cersei

Foto:

Na temporada anterior, Cersei (Lena Headey) foi humilhada com as punições do Alto Septão, chefe da Fé dos Sete, e não vai deixar isso barato. Nesta temporada, ela deve contar com a ajuda do irmão Jamie (Nikolaj Coster-Waldau) para se vingar do grupo. Além disso, a rainha terá outra vingança para planejar, contra a família Martell, que provocaram a morte de sua filha, Myrcella (Aimee Richardson).

3. A volta de Daenerys Targaryen à terra dos Dothraki

Foto:

Por conta de um ataque, Daenerys (Emilia Clarke) foge em seu dragão no final da quinta temporada e vai parar em Vaes Dothrak, a cidade do povo Dothraki. Na primeira temporada, Daenerys morou no local com Khal Drogo (Jason Momoa), mas depois da morte do guerreiro a rainha ganhou alguns inimigos por lá e na sexta temporada pode enfrentar algumas complicações na cidade.

4. O futuro de Sansa Stark

Foto:

No fim da quinta temporada, Sansa (Sophie Turner) fugiu do castelo de Ramsay (Iwan Rheon), onde ele a mantinha como esposa-prisioneira. A sexta temporada deve revelar o futuro da herdeira Stark: para onde ela vai, se vai conquistar sua liberdade, se vai conseguir se reencontrar com seus irmãos e, principalmente, se vai ficar segura - afinal, Ramsay não deve facilitar para a moça.

5. O retorno de Thoros de Myr

Foto:

Thoros de Myr (Paul Kaye) apareceu pela última vez na terceira temporada, quando ele era um membro da Irmandade Sem Bandeiras e, num encontro com Melisandre (Carice van Houten), revela detalhes sobre como ressuscitou algumas vezes. A assessoria do ator Paul Kaye já confirmou sua presença na sexta temporada, porém não há detalhes sobre a trama em que estará envolvido.

6. A cegueira de Arya

Foto:

Na última temporada, a personagem de Maisie Williams perdeu a visão e os trailers indicam que ela continuará assim nos próximos episódios. Portanto, os fãs vão descobrir como a Stark vai lidar com a cegueira e como será a relação com os Homens sem Rosto. Num teaser divulgado pela emissora, Arya deve aprender a usar os outros sentidos para lutar.

7. Mais White Walkers

Foto:

Da primeira a quarta temporada, os white walkers fizeram aparições pontuais na série, porém na quinta temporada os fãs puderam assistir à primeira batalha entre os Walkers e os Patrulheiros da Noite (junto aos Selvagens). Porém ainda há muito a descobrir sobre as criaturas e, como indicam os trailers, elas devem ter muito destaque na temporada que estreia neste domingo.

Leia também no E+:

Jurados do 'MasterChef' ganham programas independentes na TV paga

Netflix confirma série sobre investigações de corrupção no Brasil