'O programa veio na hora certa', diz Oscar Schmidt sobre reality de sua família

Foto: Reprodução

Quem espera assistir um programa que trate exclusivamente sobre basquete e a carreira de jogador de Oscar Schmidt, pode mudar de ideia. O reality Família Schmidt, sobre a vida do ex-atleta, mostra a rotina dele, da mulher, Maria Cristina, do filho, Felipe e das pessoas próximas.

No programa, que terá seis episódios, a família não finge ser nada que não é na realidade e agem com espontaneidade, o que pode ser notado pelas reações naturais, atividades rotineiras, como ir à padaria e fazer as unhas do pé, e pelas piadas. A estreia será na próxima terça-feira, 5, às 20h na Fox Sports.

O reality também aborda a questão da saúde de Oscar, que, há cinco anos, descobriu um tumor no cérebro. A equipe acompanha o ex-jogador em consultas médicas e ele fala naturalmente sobre o assunto. "O programa veio na hora certa, no momento em que eu mais estou aproveitando a vida. Descobri a doença há cinco anos e desde então eu gasto tudo", afirmou o ex-atleta, que acredita que o tumor o fez perceber que deveria aproveitar mais. "Minha vida melhorou depois desse tumor".

A família tem o mesmo espaço que o astro do basquete no reality. A mulher e o filho não ficam de lado e contam sobre suas vidas. Tanto Cris quanto Felipe afirmam ter gostado de participar, mas Felipe tinha receios: "todo dia tinha medo do que meu pai poderia falar", disse entre risadas.

Antigos companheiros de equipe do jogador também aparecem no programa, como Chicão, que também é seu melhor amigo. O irmão de Oscar, Tadeu Schmidt, por outro lado, não tem participação no reality. "A Globo não deixa, deve ser por isso", supôs o ex-atleta.

Eduardo Zebini, vice-presidente da Fox Sports, revelou que, depois das Olimpíadas, Oscar terá um talkshow no canal, às sextas-feiras, e os convidados serão atletas. Além do outro programa, o ex-jogador de basquete será comentarista e embaixador do canal durante os Jogos Olímpico.