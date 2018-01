'O povo não quer mais isso (corrupção)', afirma Cármen Lúcia em entrevista a Pedro Bial

Ministra falou sobre a política brasileira e sua carreira no novo programa da Globo Foto: Dida Sampaio/Estadão

Convidada de estreia do Conversa com Bial, novo programa da Globo, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia falou ao apresentador Pedro Bial sobre diversos assuntos, entre eles o momento político do País.

“Não sabemos quando nem onde tudo isso vai parar, mas eu espero que seja num País melhor. O povo não quer mais isso (corrupção)”, afirmou a ministra ao comentar as atuais investigações sobre políticos brasileiros.

Como em todo talk-show, Bial também abordou a vida e carreira da entrevistada. Cármen Lúcia explicou como sua vivência afetou seu posicionamento político. “Eu vivi em um colégio de freiras dos 11 aos 17 anos. Não fui feliz naquela época e eu não tenho vocação para ser infeliz. Depois, fui estudante de Direito na década de 1970. Então, sei que ninguém pode viver sem liberdade. Quem soube a força da mordaça, sabe o gosto de falar”, comentou.

Para participar do bate-papo, a edição de estreia ainda receberá a atriz Fernanda Torres. No final do ano passado, ela entrevistou Cármen Lúcia para o programa Minha Estupidez, do GNT.

O ‘Conversa com Bial’ vai ao ar nesta terça-feira (2), após o Jornal da Globo.