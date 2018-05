'O Outro Lado do Paraíso': Artistas se emocionam com fim da trama

Atores se despedem de 'O Outro Lado do Paraíso' Foto: Instagram / @erikajanuza

A novela O Outro Lado do Paraíso chega ao fim nesta sexta-feira, 11, e boa parte do elenco, como Erika Januza, Grazi Massafera e Thiago Fragoso, aproveitou as redes sociais para falar sobre as saudades que o folhetim deixará após meses de trabalho e convivência.

Entre muitos comentários de agradecimentos e saudades, alguns artistas aproveitaram para falar mais sobre a forma como a novela os afetou pessoalmente.

"Hoje me despeço dessa mulher que veio igual um furacão na minha vida. Quando fui chamada pra fazer essa participação da novela não imaginava que tudo isso ia acontecer!", falou Fernanda Rodrigues sobre sua própria personagem.

Grazi Massafera, por sua vez, homenageou a colega Marieta Severo: "Durante essa jornada, eu chegava todos os dias no trabalho procurando por ela e pelo seu olhar suave. Divertida, elegante, com um leve toque da bagaceirice, carinhosa, amorsa e mais jovem do que eu. Parceria em cena e fora dela! [...] Sou apaixonada por você!".

Confira algumas das publicações abaixo:

Marieta musa master! Uma publicação compartilhada por Mayana Neiva (@mayananeiva) em 10 de Mai, 2018 às 6:57 PDT