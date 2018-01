'O 1º a gente nunca esquece', vibra Tralli sobre estreia no 'JN'

César Tralli em sua estreia no 'Jornal Nacional' Foto: Instagram / @cesartralli

O jornalista César Tralli, conhecido por apresentar telejornais como o SP1 e o Jornal Hoje, usou as redes sociais para comemorar sua estreia no Jornal Nacional, da Globo, no último sábado, 27.

"O primeiro JN a gente nunca esquece. Muito obrigado Monalisa, obrigado equipe do Jornal Nacional pela acolhida. Obrigado vida. Obrigado Deus. Obrigado a vocês!", escreveu em seu Instagram. Mais cedo, no dia da estreia, já havia ressaltado sua gratidão pela oportunidade.

A reação das redes sociais foi positiva, com muitos comentários aprovando a apresentação de Tralli. Alguns também ressaltaram o fato de sua estreia ter sido feita justamente ao lado de outra apresentadora conhecida do público paulistano, Monalisa Perrone.

Veja as postagens de Tralli abaixo:

Parabéns Tralli...como sempre competente... — Elaine Vidinhas (@EVidinhas) 28 de janeiro de 2018

Excelente apresentação no JN, discreto, culto, inteligente e com o profissionalismo de sempre! Parabéns Tralli. #cesartralli — Noilda Souza (@noilda_souza) 28 de janeiro de 2018

Tralli no JN. Sensacional, maravilhoso, magnífico. Em parceria com a Monalisa, então? Perfeito. — Daniela Santos (@Danilibra) 28 de janeiro de 2018

Tralli e Monalisa - parabéns! Foi muito legal ver os 2 paulistanos fazendo o JN! — Marli Fatima Liegel (@mliegel) 28 de janeiro de 2018

Tralli Parabéns foi perfeito o titular não fez falta...A propósito já era hora da Globo dar uma mexida nos apresentadores do jornal Nacional...Aproveita já deixa o Tralli no lugar do Bonner...PERFEITO!!! — Enia Tereza (@EniaTereza) 28 de janeiro de 2018

Ah menos né!? Os melhores são Bonner e Renata Vasconcellos . Até notícias ruins Tralli dá rindo. — Edson (@Edson12118810) 28 de janeiro de 2018

Adorei Tralli! Parabéns! — Regina Carvalho (@reginacarval10) 28 de janeiro de 2018