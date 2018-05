'Nunca li a Lívia como uma vilã', diz Grazi Massafera sobre sua personagem em novela

Durante entrevista, a atriz Grazi Massafera falou sobre sua personagem em 'O Outro Lado do Paraíso' Foto: Divulgação/RedeTV!

A atriz Grazi Massafera falou sobre o fim da novela O Outro Lado do Paraíso, que terá seu último episódio veiculado nesta sexta-feira, 11. Em seu mais recente trabalho na televisão, Grazi interpretou Lívia e disse em entrevista para o programa TV Fama, da RedeTV!, que nunca a enxergou como vilã.

"Eu nunca li a Lívia como uma vilã, ela sempre foi uma vítima da mãe", disse Grazi, ao ser questionada sobre os rumos que a sua personagem tomou na novela. O autor Walcyr Carrasco já havia dito em outras oportunidades que ela inicialmente seria uma das antagonistas da produção.

Grazi também comentou que está feliz com a repercussão que o folhetim teve com o público. "Feliz da vida! Foram dois anos intensos de trabalho", comenta ela, que está oficialmente de férias e se prepara para viajar com a família e o namorado, o advogado Patrick Bulus.

