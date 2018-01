Nudez de Mateus Solano chama atenção nas redes sociais

Foto: Reprodução / TV Globo

O capítulo de estreia da nova novela da Globo, Liberdade, Liberdade, foi ao ar nesta segunda-feira, 11, e chamou atenção pela cena em que o personagem Rubião, de Mateus Solano, aparece nu enquanto está sendo torturado.

O corpo do ator foi alvo de diversos comentários e brincadeiras nas redes sociais, e a própria esposa do artista brincou com a situação, 'autorizando' outras pessoas a "ver a beleza" do marido.

Confira abaixo algumas postagens:

Só eu fiquei torcendo muuuuito pra mostrar o Mateus Solano de frente na hora q ele estava nu?Hahaha Geeente q sonho #LiberdadeLiberdade — Annik Renault (@BeatrizInsana) 12 de abril de 2016

#LiberdadeLiberdade sobre a novela, apenas um comentário: Mateus Solano, Deus abençoe essas suas pernas e bunda! Oremos! — Juliana Quintela (@julianaquintela) 12 de abril de 2016

#LiberdadeLiberdade valeu a pena só por ter visto o mateus solano pelado kkkkkkkkkkkkkkkkk — Miriam #TWD ♡ (@Cupconha) 12 de abril de 2016

Liberdade, Liberdade já começou com nudes do Mateus Solano, então já é sucesso. — Ari Moura (@Ari1moura) 12 de abril de 2016

