Nudez de Jon Snow repercute nas redes sociais

Foto: Reprodução/HBO

No último domingo, 8, Game of Thrones trouxe um episódio cheio de surpresas em todos os núcleos. O que mais repercutiu entre os fãs, porém, foi a cena inicial: o personagem Jon Snow (Kit Hartington) aparece nu.No Twitter, fãs fizeram elogios e brincadeiras com a imagem.

Alguns usuários, inclusive, fizeram referência a Grazi Massafera em seus tweets, que admitiu ter beijado o ator que vive Jon Snow na série.

A bunda do Jon Snow passando na sua TL pic.twitter.com/B4Vxw0GRa7 — ㅤ (@Farucke) 9 de maio de 2016

bom dia pra quem viu a bunda do Jon Snow para o resto só dia msm — Isa #6 (@Kordeicmfome) 9 de maio de 2016

e ontem o sir davos que passou a mao na bunda do jon snow......... so queria ser o sir davos naquele momento — karinr (@indenme) 9 de maio de 2016

jon snow sua bunda é linda viu ta de parabens sua bunda mais bonita q a minha inclusive — plynss (@plynss) 9 de maio de 2016

se chorei ou se sorri o importante é q a bunda do jon snow eu vi — ni (@oberinmartello) 9 de maio de 2016

sentindo mais frio que jon snow ressuscitando nu na muralha — megara (@aguileraswhore) 9 de maio de 2016

e a grazi massafera que viu a bundinha do jon snow ao vivo...... — lucas ⚓️ (@pqpvoces) 9 de maio de 2016

Antes do retorno de GoT, Harington já tinha ganhado as redes sociais ao ter ficado nu no espetáculo tetral 'Doutor Fausto', em Londres, em abril deste ano. A peça conta a história de um homem que vende a alma ao diabo em troca de poder.