Novos 'Trapalhões’ posam juntos pela primeira vez

Mussum, Zacarias, Didi e Dedé vão ganhar releitura Foto: Acervo Agência Estado

Os atores do remake de Os Trapalhões já foram definidos e o elenco posou pela primeira vez junto.

“Mais um dia de workshop com essas feras. #remake #ostrapalhoes”, escreveu Mumuzinho na legenda da foto publicada no Instagram.

Na nova montagem do humorístico, Mumuzinho será Mussum, Nego do Borel viverá Macalé, Gui Santana interpretará Zacarias, Lucas Veloso, filho do comediante Shaolin, será Didi e Bruno Gissoni viverá Dedeco.

O remake deve ir ao em no segundo semestre de 2017 na Globo.