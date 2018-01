Novo reality show revela rotina de Henrique Fogaça

Foto: Divulgação

Banda de hardcore, academia, família, gravações do MasterChef, três restaurantes e um bar. O chef Henrique Fogaça precisa dividir o tempo entre várias tarefas e, agora, nos leva com ele no seu dia a dia agitado.

O docu-reality 200 Graus, que estreita em 4 de novembro no Discovery Home & Health, mostra os vários lados do chef, normalmente lembrado pela imagem de 'bad boy'. "Só ligaram as câmeras. Eu sou quem eu sou. Tem dia que estou irritado, tem dias que estou feliz, tem minhas brincadeiras - eu brinco muito -, então foi uma continuidade da minha vida. Só apertaram o rec", diz Fogaça.

No meio da rotina agitada, somos apresentados aos profissionais de confiança e amigos do chef. Os membros da banda Oitão, os subchefs e a família, que inclui até um cachorro chamado Granola, são parte essencial da vida dele e não poderiam ficar de fora da série.

O nome do reality vem da personalidade de Fogaça. O amigo e diretor da série, Rodrigo Gianetto, conta que uma vez perguntou a ele em qual temperatura o forno estava quente demais para uma receita, e recebeu como resposta: 200 graus. "E quando o Fogaça chega nos 200 graus, o bicho pega", brinca Gianetto.

Nos 13 episódios, que serão exibidos dois a dois, uma vez por semana, o lado 'esquentado' de Fogaça não poderia ficar de fora. O chef, no entanto, disse que sempre conseguiu controlar os momentos em que a gravação ficou mais estressante. "A cozinha é um pouco estreita, então teve horas que eu disse 'meu, fica pra lá', e ele se adaptava onde podia ficar."

Fogaça nos leva a bordo de sua moto pelas ruas agitadas de São Paulo e, já no primeiro episódio, para o Rio de Janeiro - onde vai receber o prêmio de Homem do Ano. Como será que o roqueiro se saiu para encontrar um traje apropriado para a situação?

Ele confessa que achou engraçado se ver na TV, mas afirma que gostou do resultado. Para quem ficou curioso, podemos adiantar que a vida do chef é ainda mais agitada do que parece, mas vai bem além do Fogaça sério - 'quando precisa ser', como ele mesmo diz - revelado no MasterChef.

200 Graus

Estreia sexta-feira, 4 de novembro, às 21h15 - logo após o episódio de MasterChef Profissionais - no canal pago Discovery Home & Health. Os episódios têm meia hora de duração e vão ao ar em duplas, um após o outro.