Novo reality da Fox tenta 'curar' maridos machistas e ciumentos

Homens machistas, que gritam, xingam, explodem rapidamente, inferiorizam suas esposas e que não sabem ouvir: todos estes tipos estão no Escola Para Maridos, cuja proposta é conhecer e tratar esses problemas denunciados por suas companheiras. O programa, comandado por Luigi Baricelli, o 'diretor' da escola, estreia nesta terça-feira, 20, na Fox Life.

Durante evento de lançamento do programa, o apresentador fez questão de enfatizar como o programa quer passar algo verdadeiro, desde as emoções, as conversas e as provas. "Eu queria que vocês entendessem todo o processo, porque foi criado por especialistas, não só por roteiristas. Isso transborda, transpassa o entretenimento. A gente não fez entretenimento, a gente fez melhor, fez a verdade, e é o que vocês vão ver."

Os oito casais participantes chegam à casa onde se passa o reality, mas logo são separados, pois os maridos vão para a escola. As aulas são temáticas e, em cada um dos 13 episódios, eles vão ser convidados a se conhecer melhor, perceber suas atitudes e mudá-las, usando técnicas de psicodrama e desafios em casal, sempre guiados pela psicóloga e psicoterapeuta Ana Canosa.

"São as técnicas de psicodrama, que são utilizadas em recursos humanos, em escolas, em processos terapêuticos, que funcionam muito para as pessoas se entenderem e se perceberem. O que foi muito novo para mim foi lidar com oito homens, nove com o Luigi, numa sala de aula, com muita testosterona, e com muita raiva de mim, óbvio, porque eu era a representante feminina na sala", conta Ana.

Os temas escolhidos buscam servir para todos os casais do reality e também para grande parte do público. O primeiro, por exemplo, é comunicação, e os homens assistem a vídeos de conversas com suas companheiras para identificarem os problemas no diálogo. Depois da parte teórica em sala de aula, as mulheres aparecem para participarem de uma prova e testar os aprendizados dos maridos. No segundo capítulo, o tema é sexo.

Segundo Luigi, a ideia é "tirar os casais da zona de conforto" para mudá-los. "Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, vamos sempre ter os mesmos resultados. Precisamos sair da zona de conforto e entrar na ação, porque o blá-blá-blá não muda nada, mas a ação sim, se não, não dá para perceber os erros e acertos."

O formato da atração foi desenvolvido pela Fox da Argentina e, devido ao bom desempenho, foi exportado para o Brasil, Uruguai, Colômbia e México. A versão brasileira não teve alterações em relação ao original e as provas e temas são os mesmos. Na escolha dos participantes, a produção se preocupou em escolher perfis de casais diferentes e problemas que fossem comuns a boa parte dos telespectadores."Cada marido tinha que ter uma questão diferente. A gente teve acompanhamento profissional terapêutico, alguns desistiram no meio do processo, foram vendo que era algo de verdade mesmo. Não foi um processo fácil, mas acho que a gente acertou em cheio", explicou o diretor de conteúdo da Fox do Brasil, Zico Goes.

Para manter o espírito de escola, além do diretor e da coordenadora pedagógica, o programa ainda conta com dois inspetores: Felipe Solari, que cuida das mulheres, e Diana Bouth, que cuida dos homens. Cada um dos quatro membros da equipe apresentadora do programa tem uma função, mas eles têm a mesma percepção do programa: os maridos são absolutamente machistas e as esposas se mostram submissas a eles, o que dificulta o processo de tratamento dos problemas.

Nessa missão subentendida de combater o machismo, porém, o programa traz algumas incoerências. Em teasers exibidos durante o evento de lançamento, após declarações problemáticas de alguns dos maridos, os apresentadores dão risada. Outro problema é a vestimenta da inspetora dos homens: roupas sempre justas, decotadas e sexy, quando o mesmo não se repete no figurino do inspetor responsável pelas mulheres.

O Escola para Maridos não tem eliminação, mas o marido que mais tiver progresso ao decorrer da atração ganhará uma segunda lua de mel com a esposa, como um símbolo de mudança no casamento. O programa estreia na terça-feira, 20, às 22h45, no canal Fox Life. Será exibido todas as terças, e, a partir do segundo capítulo, terá reprise na Fox antes dos episódios inéditos.