Novo programa do GNT incentiva artistas a venderem peças de roupas que não usam mais

Gravação do Programa Desengaveta. Foto: Divulgação/Tricia Vieira/GNT

Em setembro, o GNT estreia o programa Desengaveta. A nova atração, apresentada por Fernanda Paes Leme, vai incentivar que personalidades e artistas desengavetem peças de roupas que estão sobrando.

As roupas serão vendidas na loja do Desengaveta na internet, sempre depois do programa ir ao ar. O lucro será revertido para a área de ações voluntárias do Instituto Nacional de Câncer, o INCA.

O programa já está em fase de gravação, mas não há maiores detalhes sobre os convidados e horário de exibição.