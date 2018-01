Novo programa de Márcio Garcia na Globo estreia em julho

Foto: Divulgação|Globo

Foi batido o martelo sobre a data da estreia do Tamanho Família, o novo programa do Márcio Garcia na Globo. A atração irá ao ar aos domingos, a partir do dia 3 de julho, imediatamente após o encerramento do Superstar.

A atração, que faz parte do núcleo do Ricardo Waddington, será um game show entre famílias.

No último dia 20 de abril, o apresentador gravou o piloto do game com os irmãos da Família Lima. Acredita-se que somente artistas participarão do programa.

A ideia da emissora é fazer um dinâmica onde uma família deverá jogar contra a outra em diferentes provas, que podem ser físicas ou de conhecimentos gerais. No final, os vencedores deverão levar pra casa um prêmio simbólico.

Márcio Garcia já apresentou diversos programas na TV em passagens pela MTV, Record e Globo, entre eles MTV Sports, Você Decide, Ponto a Ponto, Vídeo Show, Gente Inocente, Sem Saída, O Melhor do Brasil e o Globo de Ouro.

