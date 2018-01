Novo game show da RedeTV! traz sucesso europeu para a TV brasileira

Marcelo de Carvalho, vice-presidente da RedeTV! apresenta 'O Céu é o Limite' Foto: Artur Igrecias/Divulgação RedeTV!

Pouco após o anúncio da volta do Show do Milhão no SBT, a RedeTV! coloca no ar neste sábado, 11, seu novo game show. O Céu é o Limite tem uma sequência de desafios mais complexa para que o participante chegue ao prêmio final - que pode variar de acordo com a progressão de todos os competidores.

Sem horário definido - “Vai depender da concorrência”, afirmou o apresentador e vice-presidente da RedeTV!, Marcelo de Carvalho -, o programa terá já na estreia a participação de Fábio Porchat e Luciana Gimenez. Todas as edições contarão com artistas convidados, que poderão ajudar os participantes em determinados momentos, mas não dividirão a bolada.

O jogo. A cada episódio, são seis participantes e seis rodadas: Verdadeiro ou falso, Qual é a data?, Eletrochoque, Adivinhe se puder, Duelo e Guilhotina. Da primeira à quinta, um competidor é eliminado por fase. Na última, sobra apenas o finalista, que precisa acertar uma palavra secreta a partir de dicas. Independente do resultado, o finalista tem a oportunidade de jogar novamente na semana seguinte, em uma nova rodada, com outros cinco competidores.

Em todas as fases, os conhecimentos gerais dos participantes são colocados à prova em testes que, segundo Carvalho, têm ar nostálgico. “O programa resgata uma série de jogos que estão na nossa memória sentimental, como o ‘verdadeiro ou falso’”, afirma.

O formato foi comprado em uma feira internacional e vem originalmente da Hungria, mas foi comercializado no Brasil por intermediação da Endemol. “Acho que o game show tem que ser simples. [...] Programas como Namoro na TV (do SBT) tiveram seus formatos substituídos por outros”, pondera o apresentador. “[O Céu é o Limite] é um formato diário em países como Itália e França”, compara, ao apontar que o modelo é uma aposta segura.

O programa estreia no sábado, 11, ainda sem horário definido, na RedeTV!.