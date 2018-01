Novo filme da 'Branca de Neve' é criticado por gordofobia

Nova versão da 'Branca de Neve' foi criticada nas redes sociais Foto: Reprodução de cena do trailer de 'Red Shoes and The 7 Dwarfs' / The CGBRos

A animação Red Shoes and The 7 Dwarfs (Sapatos Vermelhos e os Sete Anões, em tradução livre) se tornou alvo de uma série de críticas na internet.

Com dublagem da atriz Chloë Moretz, o trailer do filme traz mensagens negativas sobre aceitação do corpo e foi acusado de gordofobia por usuários de redes sociais.

Produzida na Coreia do Sul, a animação é uma versão diferente de Branca de Neve, em que a princesa é baixinha e gordinha. O que poderia ser uma forma de transmitir uma mensagem positiva acabou indo por outro caminho: a garota precisa de um sapato mágico para se tornar alta e magra.

Além disso, o cartaz do filme também passa uma ideia problemática ao comparar a imagem das duas princesas. “E se a Branca de Neve não fosse mais bonita e os sete anões não fossem tão baixinhos?”, diz a peça de divulgação.

"...And by ‘no longer beautiful’, they mean bigger, shorter, and with smaller eyes. Right then..." #fightfatphobia https://t.co/hVbuygI0WJ — Fattitude the Movie (@Fattitudemovie) 31 de maio de 2017

Não faltou quem repudiasse a animação em comentários na web:

@ChloeGMoretz have you seen Red Shoes and the 7 dwarfs? Trailers disturbing. Please don't voice this movie. — Mark S. Walsh (@TNCreature) 31 de maio de 2017

https://t.co/t3mFnIKGlq Watch the trailer. They sexualize her and then fucking body shame her. What a great fucking children's movie! — Cheyenne (@Goofy_Ginger) 31 de maio de 2017

red shoes and the 7 dwarfs precisa ser boicotado! n tô acreditando q vão passar a imagem q ser gorda e baixinha é ser feia, N TÔ ACREDITANDO — Maria Clara (@mareaclarea) 30 de maio de 2017

espero que boicotem red shoes and the 7 dwarfs sério além de preconceituoso até o trailer foi sexualizado, nojo — rae mulder (@outerspacies) 30 de maio de 2017